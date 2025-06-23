Зовнішня торгівля Миколаївщини: експорт впав, імпорт — зріс

За чотири місяці цього року Миколаївщина зменшила експорт товарів та збільшила імпорту. У результаті область має «мінусове сальдо».

Про це свідчать дані Головного управління статистики у Миколаївській області, пишуть «МикВісті».

Обсяг експорту склав майже 206 мільйонів доларів, лише 61,7% від рівня аналогічного періоду минулого року. При цьому, імпорт зріс до 225,3 мільйонів доларів, або 152,4% у порівнянні з тим же періодом 2024 року.

Таким чином, негативне сальдо зовнішньої торгівлі становить 19,5 мільйонів доларів, тоді як торік область мала значне позитивне сальдо — майже 186 мільйонів доларів. Коефіцієнт покриття імпорту експортом знизився до 0,91, тоді як у 2024 році становив 2,26.

Інфографіка: Головне управління статистики у Миколаївській області

Основу експорту регіону, як і раніше, складають зернові та олійні культури, а також та рослинна олія. Водночас експорт цих товарів суттєво скоротився. Зокрема, зернових — на понад 37%, насіння та плоди олійних культур — на 30,6%, а жирів та олії —майже на 44%.

Натомість імпорт зростав за всіма основними позиціями. Особливо помітно зросли поставки електричних машин — на понад 320%. Крім того, наземного транспорту, реакторів та машин.

Загалом у першій третині 2025 року Миколаївщина торгувала з 97 країнами. В той же час, Європейський Союз залишається головним торговельним партнером області. Так, до країн ЄС експортували 53,6% всіх товарів, а з них імпортували понад 38%. Найбільше миколаївські товари купують Іспанія, Італія й Туреччина. Тоді, як основними імпортерами є Китай, США та Велика Британія.

Інфографіка: Головне управління статистики у Миколаївській області

Нагадаємо, що у перші два місяці 2025 року підприємства Миколаївської області експортували товарів на понад 90 мільйонів доларів, тоді як імпорт сягнув майже 110 мільйонів.