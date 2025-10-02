  • четвер

Зеленський прибув у Данію на саміт Євроспільноти

Володимир Зеленський 2 жовтня приїхав у Данію на саміт Євроспільноти. Фото: Getty ImagesВолодимир Зеленський 2 жовтня приїхав у Данію на саміт Євроспільноти. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський 2 жовтня прибув на саміт Європейської політичної спільноти, що проходить у Копенгагені.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на пряму трансляцію DR.

Володимир Зеленський прибув у Bella Center, де проходить двостороння зустріч із прем’єркою Данії Метте Фредеріксен.

Захід у Копенгагені відбувається наступного дня після неформального саміту лідерів Європейського Союзу, де Володимир Зеленський виступав дистанційно.

Під час свого звернення він закликав до відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови.

Нагадаємо, що Україна та Європейська комісія розпочали скринінгові зустрічі за останнім кластером переговорів про вступ до ЄС, що стосується сільського господарства.

