ЄС розпочав перевірку українського агросектору в рамках переговорів про членство

ЄС перевіряє, чи відповідає український агросектор стандартам для вступу. Фото: SIPA/Scanpix

Україна та Європейська комісія розпочали скринінгові зустрічі за останнім кластером переговорів про вступ, що стосується сільського господарства.

Про це повідомили в Офісі віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Обговорення проходить у Брюсселі в межах розділу 11 «Сільське господарство та розвиток сільських територій», який входить до кластера 5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості». Зустрічі триватимуть три дні — до 10 вересня — у гібридному форматі.

Українську делегацію очолює віцепрем’єр-міністр і головний переговорник Тарас Качка. До роботи також залучені представники міністерств економіки, довкілля та аграрної політики.

Першого дня обговорювали принципи аграрної політики, державні програми підтримки, розвиток сільських територій, фінансування та моніторинг видатків, інтегровану систему адміністрування та контролю (IACS), мережу даних про сталий розвиток фермерства (FSDN), а також питання переробленої продукції.

Цей переговорний розділ охоплює значну кількість норм, які почнуть діяти в Україні одразу після вступу без ухвалення додаткових законів. Їх правильне впровадження та контроль є ключовими для роботи Спільної аграрної політики ЄС.

Вступ України до ЄС

Ще в восени 2023 року Україна повністю виконала чотири із семи вимог, що супроводжували надання статусу кандидата на вступ.

У грудні 2023 року, лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною. Президент Володимир Зеленський назвав перемогою всієї Європи рішення Євросоюзу про відкриття переговорів.

У січні 2024 року, у межах підготовки до початку переговорів про вступ України до ЄС, у Брюсселі відбулося установче засідання щодо скринінгу українського законодавства.

Єврокомісар з бюджету Йоханнес Ган, тоді зазначив, що запланований вступ України до ЄС може привести до збільшення бюджету Європейського Союзу до 20%.

Згодом президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна виконала всі умови для початку перемовин щодо вступу до Євросоюзу, і тепер свої зобов’язання має виконати сторона ЄС.

Слід також нагадати, що Угорщина не планує давати згоду на те, щоб Україна та Європейський Союз відкрили перший кластер переговорів про вступ країни до блоку.