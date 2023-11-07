Україна повністю виконала чотири із семи вимог, що супроводжували надання статусу кандидата на вступ.

Про це йдеться у звіті Єврокомісії щодо України, повідомляє «Радіо Свобода» посилаючись на відповідний документ.

Завершеними вважається виконання таких критеріїв:

впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії;

завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору;

реформа медіагалузі — приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги.

До ще трьох критеріїв Єврокомісія написала рекомендації для їх подальшого виконання. Зокрема, завершеним повністю не вважається подальше посилення боротьби з корупцією. Єврокомісія очікувала, зокрема, призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та директора НАБУ.

«Україна все ж повинна прийняти закон про збільшення штатного розкладу НАБУ та вилучити із закону про запобігання корупції норми, які обмежують повноваження НАЗК продовженням перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмеження повноважень НАЗК щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу», — цитує документ видання.

Що стосується надмірного впливу олігархів Єврокомісія вказує: «Україні все ж варто схвалити закон про лобіювання відповідно до європейських стандартів».

У частині реформи законодавства щодо нацменшин нагадали, що виконані не всі рекомендації Венеційської комісії. Єврокомісія зауважує на необхідності впровадити решту зауважень, згаданих «у висновку від червня 2023 року та її подальшому висновку від жовтня 2023 року, зокрема шляхом внесення змін до законів про державну мову, ЗМІ та освіту».

Раніше заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу почнуться у першому півріччі 2024 року, коли в Раді ЄС головуватиме Бельгія.

Нагадаємо, Єврокомісія готується рекомендувати розпочати ґрунтовні переговори щодо членства України в ЄС.

В свою чергу голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив впевненість у тому, що парламент виконає взяті на себе зобов’язання до жовтневої оцінки Європейської комісії щодо готовності України почати переговори про вступ до ЄС.