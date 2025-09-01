Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  • понеділок

    1 вересня, 2025

Угорщина не змінила позиції про вступ України до ЄС і блокуватиме відкриття переговорів

Угорщина не дасть згоди на те, щоб Україна та Європейський Союз відкрили перший кластер переговорів про вступ країни до блоку.

Про це заявив очільник закордонних справ Угорщини Петер Сіярто після неформальної зустрічі міністрів країн ЄС у Копенгагені, передає Index.hu.

За його словами, угорська влада не дозволить «проштовхнути Україну в ЄС», бо це «знищить угорських фермерів, угорську продовольчу безпеку і дозволить українській мафії проникнути в Угорщину».

«Саме тому ми не дозволимо відкрити змістовну частину переговорів про вступ, тобто конкретні розділи переговорів», — сказав Сіярто.

За його словами, на угорський уряд чинять великий тиск з приводу прискореного вступу України до ЄС та запровадження нових санкцій проти Росії, цього разу в галузі енергетики. Сіярто, сказав що Угорщина не піддасться тиску та «захистить угорський народ від негативних наслідків війни та санкцій». Він пояснив, що окрім блокування вступу України до ЄС, є ще три пункти.

За його словами Угорщина надаватиме «усіляку підтримку» мирним зусиллям президента США Дональда Трампа, бо «лише угода між США та Росією може призвести до врегулювання» [війни].

Також Сіярто наголосив на тому, що Будапешт не дозволить використовувати гроші угорського народу для озброєння та фінансування української армії — саме тому країна продовжує блокувати використання приблизно 2,5 мільярда форинтів європейських платників податків з Європейського фонду миру.

І завершальним пунктом Сіярто назвав те, що його країна не дозволить Брюсселю та Києву спільно ризикувати енергетичною безпекою Угорщини.

«Ми не дозволимо підвищувати вартість комунальних послуг в Угорщині, тому ми не підтримуватимемо пропозиції щодо санкцій, спрямованих проти енергетичних компаній, які є важливими для енергопостачання Угорщини», — резюмував він.

Нагадаємо, що Уряд Угорщини звернувся до Суду Європейського Союзу з позовом проти Ради ЄС. Будапешт оскаржує рішення про спрямування доходів від заморожених російських активів на фінансування військової допомоги Україні.

