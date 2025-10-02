  • четвер

Трамп схвалив надання Україні розвіданих для ударів по енергетичній інфраструктурі Росії, — ЗМІ

Дональд Трамп схвалив надання Україні розвідданих для ракетних ударів углиб Росії. Фото: AP Photo / Evan Vucci Evan VucciДональд Трамп схвалив надання Україні розвідданих для ракетних ударів углиб Росії. Фото: AP Photo / Evan Vucci Evan Vucci

Адміністрація президента США Дональда Трампа погодилася надати Україні розвідані дані, які допоможуть готувати удари далекобійними ракетами по енергетичних об’єктах в Росії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців.

За даними видання, рішення передбачає, що розвідувальні служби США та Пентагон можуть надавати Києву цілевказівки для ударів по нафто­переробним заводам, трубопроводах, електростанціям та іншим об’єктам енергетичної інфраструктури, розташованим далеко від кордону України.

Офіційне надання розвідданих має прискорити та підвищити точність ударів по критичній інфраструктурі Росії з метою зменшити її доходи, що використовуються для ведення війни, повідомляють співрозмовники WSJ.

Одночасно США нібито просять союзників по НАТО надати подібну підтримку. Також в адміністрації розглядають можливість передачі Україні далекобійних крилатих ракет, зокрема Tomahawk і Barracuda, а також інших систем наземного та повітряного базування з дальністю близько 800 кілометрів. Утім остаточного рішення щодо постачання таких озброєнь поки що немає.

Представники адміністрації наголошують, що перед початком обміну розвіданими чекають на письмові вказівки з Білого дому. До ухвалення таких вказівок обсяг і характер допомоги не визначені

Аналітики і посадовці кажуть, що розвідка в поєднанні з більш потужними далекобійними засобами може значно посилити ефект ударів по енергетичній інфраструктурі та ускладнити роботу протиповітряної оборони противника. При цьому джерела також зауважують політичні та стратегічні ризики такої ескалації.

Раніше спецпосланець Сполучених Штатів Америки щодо України Кіт Келлог заявляв, що президент Дональд Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії.

