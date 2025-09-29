Келлог заявив, що Трамп дозволив Україні завдавати далекобійні удари по Росії

Спеціальний посланець Сполучених Штатів Америки Джозеф Кіт Келлог. Фото: AP/Mariam Zuhaib

Спецпосланець Сполучених Штатів Америки щодо України Кіт Келлог заявив, що президент Дональд Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії.

Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу Fox News.

— Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, а також те, що заявили віцепрезидент Джей Ді Венс і державний секретар Марко Рубіо, відповідь — так. Використовуйте можливість завдавати ударів на великій відстані. Ніяких укриттів не існує», — сказав Кіт Келлог у відповідь на запитання, чи санкціонував Дональд Трамп завдання далекобійних ударів по Росії.

Він також зазначив, що Російська Федерація не виграє у цій війні, адже інакше вже перебувала б у Києві, Одесі та за Дніпром.

Крім того, у Кіта Келлога запитали, чи планують США передати Україні далекобійні ракети Tomahawk. Він відповів, що остаточного рішення з цього питання наразі немає.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що на його думку в України є всі шанси відвоювати всю свою територію в межах первинних кордонів. Водночас він побажав обом сторонам збройного конфлікту «успіху».