Трамп більше не намагається примирити Україну з Росією: «Бажаю обом країнам успіху»

Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 23 вересня. Фото: Getty images

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що на його думку в України є всі шанси відвоювати всю свою територію в межах первинних кордонів. Водночас він побажав обидвом сторонам збройного конфлікту «успіху».

Саме таку першу офіційну заяву після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Дональд Трамп опублікував на своїй сторінці в соцмережі Truth Social.

— Після того як я познайомився з ситуацією у військовій та економічній сферах України і Росії і повністю її зрозумів, а також побачив економічні труднощі, які вона спричиняє в Росії, я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу перебуває у становищі, щоб битися і відвоювати всю свою територію в первинних кордонах. З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи і, зокрема, НАТО, відновлення первинних кордонів, з яких почалася ця війна, цілком можливе. Чому б і ні? — зазначив він.

Американський лідер підкреслив, що Росія веде «безглузду війну» проти України вже три з половиною роки. Він підкреслив, що «справжня військова сила» змогла б виграти конфлікт менше, ніж за тиждень.

— Це не робить Росії честі. Насправді, це швидше виставляє її в ролі «паперового тигра». Коли жителі Москви і всіх великих міст, селищ і районів по всій Росії дізнаються, що насправді відбувається в цій війні, зрозуміють, що майже неможливо дістати бензин через довжелезні черги, і зіштовхнуться з усіма іншими проблемами військової економіки, де більшу частину коштів витрачають на боротьбу з Україною, яка має більший дух і лише зміцнюється, — Україна зможе повернути свою країну до свого попереднього вигляду і, хто знає, можливо, навіть піти далі! — наголосив Дональд Трамп.

Трамп також зазначив, що у президента Володимира Путіна і Росії наразі «існують значні економічні труднощі» і закликав Україну «не втрачати час та діяти».

Водночас він завершив свою заяву словами, що бажає обом країнам «успіху».

— У будь-якому разі, я бажаю обом країнам успіху. Ми продовжимо постачати зброю до НАТО, щоб НАТО робило з нею те, що вважає за потрібне, — додав голова США.

