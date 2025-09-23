Вже 57 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Трамп закликав НАТО збивати російські літаки у разі порушення повітряного простору Альянсу

Трамп закликав НАТО збивати російські літаки у разі порушення повітряного простору Альянсу. Фото ілюстративне: AP PhotoТрамп закликав НАТО збивати російські літаки у разі порушення повітряного простору Альянсу. Фото ілюстративне: AP Photo

Президент США Дональд Трамп заявив, що країни-члени НАТО мають збивати російські літаки, які залітають на територію Альянсу.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Так, у відповідь на питання журналістки, американський лідер сказав, що країни-члени НАТО повинні збивати літаки Росії у разі, коли ті порушують повітряний простір Альянсу. 

Водночас на уточнювальне запитання про те, чи США підтримало б союзників у такій ситуації, Трамп відповів, що це все «буде залежити від обставин».

— Знаєте, НАТО також підвищило свої спроможності від 2% до 5% ВВП… Вони сплачують нам за ту зброю, яку ми надсилаємо. Це дійсно важливий день, ніхто не очікував, що так станеться. Тобто країни, які не виділяли 2%, зараз виділяють 5%. Це великі гроші, — додав президент США.

Зазначимо, що раніше держсекретар США Марко Рубіо в інтервʼю CBS News навпаки зазначав, що російські літаки не збиватимуть у разі порушення повітряного простору НАТО. Єдиний виняток, лише якщо ті почнуть атакувати. 

— Ну, я не думаю, що хтось говорив про збиття російських літаків, якщо вони не атакують. Я думаю, що ви бачили, як НАТО реагує на ці вторгнення так, як ми завжди реагуємо на них, а саме: коли вони входять у ваш повітряний простір або вашу оборонну зону, ви підіймаєтеся і перехоплюєте їх. І саме це зробило НАТО, і саме це НАТО буде робити й надалі, — заявив він . 

А генеральний секретар НАТО Марк Рютте ж наголосив, що у кожному окремому випадку Альянс оцінюватиме рівень загрози і вже відповідно до цього ухвалюватиме рішення про можливе збиття об’єктів на своїй території.

— Рішення про те, чи застосовувати до літаків-порушників заходи безпеки, наприклад, вести по них вогонь, звичайно, ухвалюються в режимі реального часу та завжди ґрунтуються на наявних розвідувальних даних щодо загрози, яку становлять літаки, включаючи питання, на які ми маємо відповісти, як-от про наміри, озброєння та потенційний ризик для союзних військ, цивільного населення чи інфраструктури, — підкреслив Марк Рютте. 

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща рішуче захищатиме свій повітряний простір і буде збивати усі «літальні об’єкти», які його порушуватимуть.

