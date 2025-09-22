Вже 57 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  понеділок

    22 вересня, 2025

  22 вересня , 2025 понеділок

Туск: ми будемо збивати усі об'єкти, які порушать повітряний простір Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Associated PressПрем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Associated Press

Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща рішуче захищатиме свій повітряний простір і буде збивати усі «літальні об’єкти», які його порушуватимуть.

Про це він сказав під час пресконференції 22 вересня, повідомляє RMF24.

― Я хочу чітко заявити, що рішення збивати «літальні об'єкти» будуть приймати без вагань, якщо вони порушуватимуть нашу територію та пролітатимуть над Польщею. Тут нема про що говорити, ― сказав голова уряду Польщі.

Водночас Туск застеріг, що в «не зовсім зрозумілих» випадках, коли інциденти відбуваються за межами польських територій, рішення вимагають особливої обережності. Як приклад він навів нещодавній прольот російських винищувачів біля бурової платформи Petrobaltic у Балтійському морі.

― Коли ми маємо справу з не зовсім зрозумілими ситуаціями, наприклад, як ось нещодавній проліт російських винищувачів над платформою Petrobaltic, де це були не наші територіальні води, нам потрібно двічі подумати, перш ніж приймати якісь рішення, аби не спровокувати дуже гостру фазу конфлікту , ― наголосив прем’єр-міністр.

Дональд Туск також підкреслив, що країна діятиме лише у згоді з союзниками та готова до «будь-якого рішення, спрямованого на знищення всіх об’єктів, які можуть становити загрозу».

― Але мені потрібно бути на 100% впевненим, що союзники будуть ставитися до цього так само, як і ми. Що, якщо конфлікт перейде в дуже гостру фазу, ми не будемо з цим сам на сам, ― підкреслив він.

Порушення повітряного простору Польщі 

Нагадаємо, що під час масованої нічної атаки Росії на Україну безпілотники порушили повітряний простір Польщі. За наказом командування польські літаки застосували зброю для нейтралізації цілей, частину дронів вдалося збити.

В оперативному командуванні ЗС Польщі інцидент назвали «актом агресії», наголосивши, що польські та союзні радари зафіксували десятки цілей, частина з яких становила загрозу.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що всі російські безпілотники, які перетнули повітряний простір країни, були збиті. Польське небо від російських дронів захищали НАТО та нідерландські F-35.

Крім того, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна офіційно звернулася до НАТО із проханням застосувати статтю 4 Північноатлантичного договору після масових порушень її повітряного простору російськими безпілотниками.

Згодом у Міноборони Росії заявили, що під час нічної атаки всі цілі в Україні були уражені, а об’єкти на території Польщі не входили до планів удару.

На тлі зростання напруги після масштабної атаки дронів по своїй території, Польща розгорнула близько 40 тисяч військовослужбовців на східних кордонах із Білоруссю та Росією.

Слід також зазначити, що Польща отримає 43,7 мільярда євро від Європейського Союзу для розвитку своїх оборонних можливостей.

 

