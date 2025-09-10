Польща просить НАТО активувати статтю 4 через вторгнення російських дронів. Фото: Kancelaria Premiera / X

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна офіційно звернулася до НАТО із проханням застосувати статтю 4 Північноатлантичного договору після масових порушень її повітряного простору російськими безпілотниками.

Як повідомив Дональд Туск у Сеймі, вночі 10 вересня зафіксовані щонайменше 19 випадків вторгнення дронів, пишуть RMF24 та Polsat News.

За його словами, це перший випадок, коли апарати залетіли не з території України, а з Білорусі. Перший проліт зафіксували близько 23:30 9 вересня, останній — близько 6:30 ранку. Відомо, що щонайменше три безпілотники було збито.

Стаття 4 передбачає консультації союзників у разі загрози територіальній цілісності чи безпеці держав-членів.

— Той факт, що безпілотники, які безпосередньо загрожували нашій безпеці, були збиті, є успіхом для наших військових та військових НАТО, але це також змінює політичну ситуацію. Тому союзницькі консультації тепер набули форми офіційного запиту на активацію статті 4, — наголосив Дональд Туск.

Він підкреслив, що ситуація не означає стану війни, однак назвав її «значно небезпечнішою, ніж попередні провокації». Прем’єр також додав, що Польща очікує «значно більшої підтримки» від партнерів у рамках консультацій НАТО.

Нагадаємо, що під час масованої нічної атаки Росії на Україну безпілотники порушили повітряний простір Польщі. За наказом командування польські літаки застосували зброю для нейтралізації цілей, частину дронів вдалося збити.

В оперативному командуванні ЗС Польщі інцидент назвали «актом агресії», наголосивши, що польські та союзні радари зафіксували десятки цілей, частина з яких становила загрозу.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що всі російські безпілотники, які перетнули повітряний простір країни, були збиті. Польське небо від російських дронів захищали НАТО та нідерландські F-35.