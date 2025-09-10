Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    10 вересня, 2025

  • 23.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 10 вересня , 2025 середа

  • Миколаїв • 23.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Польща просить НАТО активувати статтю 4 через вторгнення російських дронів

Польща просить НАТО активувати статтю 4 через вторгнення російських дронів. Фото: Kancelaria Premiera / XПольща просить НАТО активувати статтю 4 через вторгнення російських дронів. Фото: Kancelaria Premiera / X

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна офіційно звернулася до НАТО із проханням застосувати статтю 4 Північноатлантичного договору після масових порушень її повітряного простору російськими безпілотниками.

Як повідомив Дональд Туск у Сеймі, вночі 10 вересня зафіксовані щонайменше 19 випадків вторгнення дронів, пишуть RMF24 та Polsat News.

За його словами, це перший випадок, коли апарати залетіли не з території України, а з Білорусі. Перший проліт зафіксували близько 23:30 9 вересня, останній — близько 6:30 ранку. Відомо, що щонайменше три безпілотники було збито.

Стаття 4 передбачає консультації союзників у разі загрози територіальній цілісності чи безпеці держав-членів.

Реклама

— Той факт, що безпілотники, які безпосередньо загрожували нашій безпеці, були збиті, є успіхом для наших військових та військових НАТО, але це також змінює політичну ситуацію. Тому союзницькі консультації тепер набули форми офіційного запиту на активацію статті 4, — наголосив Дональд Туск.

Він підкреслив, що ситуація не означає стану війни, однак назвав її «значно небезпечнішою, ніж попередні провокації». Прем’єр також додав, що Польща очікує «значно більшої підтримки» від партнерів у рамках консультацій НАТО.

Нагадаємо, що під час масованої нічної атаки Росії на Україну безпілотники порушили повітряний простір Польщі. За наказом командування польські літаки застосували зброю для нейтралізації цілей, частину дронів вдалося збити.

В оперативному командуванні ЗС Польщі інцидент назвали «актом агресії», наголосивши, що польські та союзні радари зафіксували десятки цілей, частина з яких становила загрозу.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що всі російські безпілотники, які перетнули повітряний простір країни, були збиті. Польське небо від російських дронів захищали НАТО та нідерландські F-35.

Останні новини про: Війна в Україні

Польське небо від російських дронів захищали НАТО та нідерландські F-35
Польща отримає понад €43 млрд від ЄС на зміцнення оборони
Україна отримала від ЄС восьмий транш €1 млрд із заморожених активів РФ
Реклама

Читайте також:

новини

Заступник мера Миколаєва відмовився відповідати на питання по своєму профілю: «Це до Личко»

Катерина Середа
новини

Миколаївці скаржаться на харчування в школах: їжа холодна, а порції занадто малі

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві оновили перелік Пунктів Незламності: 25 локацій у різних районах

Аліна Квітко
новини

Миколаївського прокурора звільнили з посади за непристойні пропозиції та вимагання $5 тис.

Аліса Мелік-Адамян
новини

Суд у Миколаєві виправдав колишнього селищного голову, якого звинувачували у розтраті ₴324 тис. на ремонті стадіону

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Україна отримала від ЄС восьмий транш €1 млрд із заморожених активів РФ
Польща отримає понад €43 млрд від ЄС на зміцнення оборони
Польське небо від російських дронів захищали НАТО та нідерландські F-35

Цьогоріч у Миколаєві нарахували 5500 безпритульних собак

Туристичний збір в Україні за півроку сягнув ₴142,6 млн — Миколаїв отримав лише ₴810 тис

2 години тому

Освіта попри руїни: як працюють модульні школи на Миколаївщині

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay