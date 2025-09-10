Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Польське небо від російських дронів захищали НАТО та нідерландські F-35

Винищувачі НАТО допомогли Польщі збити російські дрони у своєму небі. Фото: censor.net, ілюстративнеВинищувачі НАТО допомогли Польщі збити російські дрони у своєму небі. Фото: censor.net, ілюстративне

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що всі російські безпілотники, які перетнули повітряний простір країни, були збиті.

Там також подякували Повітряному командуванню НАТО та Королівським ВПС Нідерландів, чиї винищувачі F-35 допомогли гарантувати безпеку польського неба.

Жителів закликали не наближатися до уламків дронів, не торкатися їх і не переміщувати, оскільки вони можуть бути небезпечними.

Тим часом поліція Люблінського воєводства повідомила про виявлення уламків одного зі збитих апаратів на полі в селі Чоснувка неподалік Білої Підляски. Постраждалих унаслідок падіння БпЛА немає, пише Wiadomosci.

Нагадаємо, що під час масованої нічної атаки Росії на Україну безпілотники кілька разів порушили повітряний простір Польщі. За наказом командування польські літаки застосували зброю для нейтралізації цілей, частину дронів вдалося збити.

В оперативному командуванні ЗС Польщі інцидент назвали «актом агресії», наголосивши, що польські та союзні радари зафіксували десятки цілей, частина з яких становила загрозу.

