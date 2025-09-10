Польща отримає понад €43 млрд від ЄС на зміцнення оборони

Польща отримає понад €43 млрд від ЄС для посилення своїх оборонних можливостей. Ілюстраційне фото: Getty Images/Klaudia Radecka/NurPhoto

Польща отримає 43,7 мільярда євро від Європейського Союзу для розвитку своїх оборонних можливостей.

Як повідомляє Reuters, кошти виділять у межах нової програми ЄС, створеної через війну Росії проти України та заклики президента США Дональда Трампа, аби Європа більше дбала про власну безпеку.

Польща стане найбільшим отримувачем коштів із фонду Security Action for Europe, загальний обсяг становить — 150 мільярдів євро.

«Це велика перемога для Польщі та гарантія нових інвестицій у нашу безпеку й оборонну промисловість. Ми плануємо спрямувати ці гроші на посилення збройних сил, систем ППО та ПРО, артилерію, закупівлю боєприпасів, безпілотників і засобів протидії дронам. Також кошти підуть на розвиток критичної інфраструктури, військової мобільності та кіберзахисту», — заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Зараз Польща є лідером серед країн НАТО за обсягами витрат на оборону. У 2026 році Варшава планує спрямувати на цю сферу 4,8% свого ВВП.

Нагадаємо, під час масованої нічної атаки Росії на Україну безпілотники кілька разів порушили повітряний простір Польщі. За наказом командування польські літаки застосували зброю для нейтралізації цілей, частину дронів вдалося збити.

В оперативному командуванні ЗС Польщі інцидент назвали «актом агресії», наголосивши, що польські та союзні радари зафіксували десятки цілей, частина з яких становила загрозу.

Пізніше в Польщі повідомили, що всі російські безпілотники, які перетнули повітряний простір країни, були збиті.