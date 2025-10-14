США можуть передати Україні лише 20–50 ракет Tomahawk, — медіа

США можуть передати Україні лише 20–50 ракет Tomahawk. Ілюстраційне фото: Tim Evanson

США зможуть поставити Україні від 20 до 50 ракет Tomahawk, що навряд чи суттєво вплине на хід бойових дій чи ситуацію на полі бою.

Про це заявила директорка оборонної програми аналітичного центру Center for a New American Security Стейсі Петтіджон, повідомляє Financial Times.

За даними видання, Президент США Дональд Трамп зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні 17 жовтня, щоб обговорити шляхи змусити російського лідера сісти за стіл переговорів, зокрема через можливе постачання Києву ракет Tomahawk.

Стейсі Петтіджон зазначила, що далекобійні ракети можуть доповнити власні ударні дрони та крилаті ракети України, забезпечуючи ефективніші удари у великих комплексних операціях. Проте їхня кількість буде обмеженою та «недостатньою для тривалих глибоких ударів по Росії».

Колишній чиновник Пентагону, а нині співробітник аналітичного центру Center for Strategic and International Studies Марк Кансіан повідомив, що США мають загалом 4150 ракет Tomahawk. Проте у 2022 році Пентагон придбав лише 200 ракет і вже витратив понад 120, а у бюджеті на 2026 рік передбачено фінансування лише для 57 додаткових Tomahawk.

Пентагон відмовився коментувати точну кількість ракет, що є на озброєнні.

Наприкінці вересня Володимир Зеленський повідомляв про домовленість із президентом США Дональдом Трампом щодо закупівлі американського озброєння через різні програми. Технічні переговори щодо цих домовленостей проведе українська делегація під час візиту.

Серед ключових тем також буде «дронова угода», за якою Сполучені Штати мають закуповувати українські безпілотники.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про передачу Україні ракет Tomahawk «певною мірою ухвалене», але наголосив, що не прагне ескалації з Росією.

Раніше президент Росії Володимир Путін наголосив, що використання Україною ракет Tomahawk «зашкодить відносинам Москви та Вашингтона». Також у Кремлі заявили, що чекають на конкретні рішення Сполучених Штатів щодо можливого постачання Україні крилатих ракет.