Департамент держспецзв’язку замовив 6 позашляховиків по ₴3 млн

Позашляховика Toyota Land Cruiser Prado. Ілюстративне фото: cars.ua

Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України має намір укласти контракт на закупівлю шести спеціалізованих автомобілів загальною вартістю 17,9 мільйона гривень.

Про це повідомили «Наші гроші» з посиланням на тендерну документацію в системі «Прозорро».

Згідно з умовами, до 15 жовтня постачальник ТОВ «Сервісний центр «Діамант» має передати шість чорних позашляховиків Toyota Land Cruiser Prado 2025 року. Один автомобіль обійдеться державі у 3 мільйони гривень.

Повнопривідний автомобіль має різні системи безпеки, зокрема моніторингу «сліпих» зон, а також передні та задні сенсори паркування, камеру заднього огляду, систему камер кругового огляду, круїз-контроль, клімат-контроль, оздоблені шкірою кермо та сидіння з підігрівом, електроприводи дзеркал і дверей багажника.

З додаткового обладнання передбачено металевий захист двигуна, тонування, зимова гума, килимки, набір технічної допомоги, бортовий інструмент і домкрат, а зі спеціалізованого — надана замовником автомобільна радіостанція з антеною. Гарантія становить три роки або 90 тисяч кілометрів пробігу.

Технічні характеристики вказують на найвищу комплектацію Land Cruiser Prado Premium, яку салони зараз продають по 2,8 мільйона гривень без додаткового і спеціалізованого обладнання.

Дорожчим конкурентом було ТОВ «Автосаміт Укравто» з такими самими автомобілями. Львівський сервісний центр «Діамант» Павла Волкова є офіційним дилером Toyota.

Раніше повідомлялось, що управління державної охорони уклало договір із ТОВ «Автомобільний дім Атлант» на закупівлю двох легкових автомобілів спеціалізованого призначення на загальну суму майже сім мільйонів гривень.