 Судова адміністрація до кінця року витратить ще майже ₴5 млн на ремонт будівлі Корабельного суду

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Головна Новини Правосуддя 12:00, 21 серпня, 2026

Судова адміністрація до кінця року витратить ще майже ₴5 млн на ремонт будівлі Корабельного суду

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Суд на замовлення російських спецслужб підпалили у 2025 році. Фото: ГУНП МиколаївщиниСуд на замовлення російських спецслужб підпалили у 2025 році. Фото: ГУНП Миколаївщини

У Миколаєві на завершення робіт по ремонту будівлі підпаленого Корабельного районного суду до кінця року витратять ще майже 5 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Згідно з проєктно-кошторисною документацією роботи мають бути завершені до 20 грудня 2026 року.

Скриншот з системи ProzorroСкриншот з системи Prozorro

Роботи охоплять фасад, приміщення першого та другого поверхів, зали судових засідань, конвойні приміщення та інженерні мережі.

Зокрема, на фасаді передбачили відновлення пошкодженої штукатурки та утеплення, очищення, ґрунтування і фарбування стін, а також заміну вхідних дверей та дверей запасного виходу.

У фойє та коридорах першого поверху відремонтують стіни, стелі й підлогу, замінять двері та частину вікон. Також там планують встановити рамку металодетектора, турнікет і металеве огородження для контролю доступу.

Окремо передбачені роботи у приміщенні для відвідувачів, конвойному приміщенні та камерах. Там відремонтують стіни й стелі, пофарбують металеві двері та ґрати. У санвузлах замінять сантехніку та облицюють стіни й підлогу плиткою. У чотирьох залах судових засідань замінять плити підвісної стелі та оновлять оздоблення стін.

Скриншот з проєктної документаціїСкриншот з проєктної документації

Також проєкт передбачає ремонт сходової клітини із заміною плитки на сходах і майданчиках та встановленням нових дверей. На другому поверсі відремонтують кабінет №16 і замінять пошкоджені віконні блоки.

Крім того, на першому поверсі планують повністю замінити електропроводку та внутрішнє освітлення, встановити нові розподільні щити, кабельні мережі та світлодіодні світильники.

Зазначимо, що у жовтні 2025 року Територіальне управління державної судової адміністрації України в Миколаївській області вже оголошувало тендер на капітальний ремонт будівлі. Тоді на роботи витратили понад 5,6 мільйонів гривень. Переможцем тендеру була компанія «Житлопромбуд-8», яка є одним із найбільших будівельних підприємств Миколаєва.

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Пожежа в суді сталась 5 січня 2025 року. Наступного дня поліція затримала підозрюваного у підпалі, ним виявився 18-річний хлопець. За даними слідства, це було завданням російських спецслужб. Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 194 «Умисне знищення або пошкодження майна», санкція якої передбачає до 10 років ув’язнення. У березні провадження було скеровано до Вітовського районного суду.

У Головному управління Національної поліції Миколаївської області «МикВісті» повідомили, що підозрюваний вину визнав і погодився на співпрацю зі слідством.

Нагадаємо, що в січні 2025 року правоохоронці висунули підозри чотирьом підліткам у підпалах об’єктів залізниці.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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