Судова адміністрація до кінця року витратить ще майже ₴5 млн на ремонт будівлі Корабельного суду
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- Аліса МелікадамянВипускова редакторка, репортерка
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У Миколаєві на завершення робіт по ремонту будівлі підпаленого Корабельного районного суду до кінця року витратять ще майже 5 мільйонів гривень.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».
Згідно з проєктно-кошторисною документацією роботи мають бути завершені до 20 грудня 2026 року.
Роботи охоплять фасад, приміщення першого та другого поверхів, зали судових засідань, конвойні приміщення та інженерні мережі.
Зокрема, на фасаді передбачили відновлення пошкодженої штукатурки та утеплення, очищення, ґрунтування і фарбування стін, а також заміну вхідних дверей та дверей запасного виходу.
У фойє та коридорах першого поверху відремонтують стіни, стелі й підлогу, замінять двері та частину вікон. Також там планують встановити рамку металодетектора, турнікет і металеве огородження для контролю доступу.
Окремо передбачені роботи у приміщенні для відвідувачів, конвойному приміщенні та камерах. Там відремонтують стіни й стелі, пофарбують металеві двері та ґрати. У санвузлах замінять сантехніку та облицюють стіни й підлогу плиткою. У чотирьох залах судових засідань замінять плити підвісної стелі та оновлять оздоблення стін.
Також проєкт передбачає ремонт сходової клітини із заміною плитки на сходах і майданчиках та встановленням нових дверей. На другому поверсі відремонтують кабінет №16 і замінять пошкоджені віконні блоки.
Крім того, на першому поверсі планують повністю замінити електропроводку та внутрішнє освітлення, встановити нові розподільні щити, кабельні мережі та світлодіодні світильники.
Зазначимо, що у жовтні 2025 року Територіальне управління державної судової адміністрації України в Миколаївській області вже оголошувало тендер на капітальний ремонт будівлі. Тоді на роботи витратили понад 5,6 мільйонів гривень. Переможцем тендеру була компанія «Житлопромбуд-8», яка є одним із найбільших будівельних підприємств Миколаєва.
Пожежа в суді сталась 5 січня 2025 року. Наступного дня поліція затримала підозрюваного у підпалі, ним виявився 18-річний хлопець. За даними слідства, це було завданням російських спецслужб. Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 194 «Умисне знищення або пошкодження майна», санкція якої передбачає до 10 років ув’язнення. У березні провадження було скеровано до Вітовського районного суду.
У Головному управління Національної поліції Миколаївської області «МикВісті» повідомили, що підозрюваний вину визнав і погодився на співпрацю зі слідством.
Нагадаємо, що в січні 2025 року правоохоронці висунули підозри чотирьом підліткам у підпалах об’єктів залізниці.
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