Управління держохорони президента закупило позашляховики майже на ₴7 млн
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- Світлана Іванченко
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16:15, 27 червня, 2025
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Управління державної охорони уклало договір із ТОВ «Автомобільний дім Атлант» на закупівлю двох легкових автомобілів спеціалізованого призначення на загальну суму майже сім мільйонів гривень.
Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням на «Прозорро».
До осені в Київ мають доставити два чорні Volkswagen Touareg 2025 року випуску у комплектації СКС-VWTG-ПС, що свідчить про дооснащення транспортних засобів компанією «Спец-Ком-Сервіс». Вартість кожного позашляховика склала 3,47 мільйона гривень.
Автомобілі оснащені бензиновим двигуном потужністю 340 кінських сил, автоматичною коробкою передач, клімат-контролем, підігрівом скла та дзеркал, камерами кругового огляду й асистентами паркування. Крім цього, передбачено низку спеціалізованих опцій: 15 проблискових маячків, гучномовець, захист радіатора та моторного відсіку, зимову гуму і тонування.
За характеристиками авто відповідають комплектації R-Line Platinum+, яка в автосалонах коштує від 3,61 мільйона гривень без додаткового обладнання. Серед її особливостей — шкіряний салон, чотиризонний клімат-контроль, аудіосистема з 13 динаміками і система нічного бачення.
Зазначається, що закупівлю провели без конкурентів, участь у тендері взяла лише одна компанія.
Повідомляється, що ТОВ «Автомобільний дім Атлант» зареєстроване на кіпрську компанію «Хойру Холдингз Лімітед», а його бенефіціаром є громадянин Казахстану Павєл Нємитов. Раніше компанія мала назву «Автомобільний дім Атлант-М» і належала кіпрським та російським власникам.
Нагадаємо, що у 2024 році Миколаївська міська рада придбала дев'ять автомобілів на загальну суму 10,4 мільйона гривень через систему Prozorro. Загалом по Україні в цьому році міські ради витратили 8,1 мільярда гривень на закупку автівок.
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