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Управління держохорони президента закупило позашляховики майже на ₴7 млн

Автомобіль Volkswagen Touareg. Фото: Наші грошіАвтомобіль Volkswagen Touareg. Фото: Наші гроші

Управління державної охорони уклало договір із ТОВ «Автомобільний дім Атлант» на закупівлю двох легкових автомобілів спеціалізованого призначення на загальну суму майже сім мільйонів гривень.

Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням на «Прозорро».

До осені в Київ мають доставити два чорні Volkswagen Touareg 2025 року випуску у комплектації СКС-VWTG-ПС, що свідчить про дооснащення транспортних засобів компанією «Спец-Ком-Сервіс». Вартість кожного позашляховика склала 3,47 мільйона гривень.

Автомобілі оснащені бензиновим двигуном потужністю 340 кінських сил, автоматичною коробкою передач, клімат-контролем, підігрівом скла та дзеркал, камерами кругового огляду й асистентами паркування. Крім цього, передбачено низку спеціалізованих опцій: 15 проблискових маячків, гучномовець, захист радіатора та моторного відсіку, зимову гуму і тонування.

За характеристиками авто відповідають комплектації R-Line Platinum+, яка в автосалонах коштує від 3,61 мільйона гривень без додаткового обладнання. Серед її особливостей — шкіряний салон, чотиризонний клімат-контроль, аудіосистема з 13 динаміками і система нічного бачення.

Зазначається, що закупівлю провели без конкурентів, участь у тендері взяла лише одна компанія.

Повідомляється, що ТОВ «Автомобільний дім Атлант» зареєстроване на кіпрську компанію «Хойру Холдингз Лімітед», а його бенефіціаром є громадянин Казахстану Павєл Нємитов. Раніше компанія мала назву «Автомобільний дім Атлант-М» і належала кіпрським та російським власникам.

Нагадаємо, що у 2024 році Миколаївська міська рада придбала дев'ять автомобілів на загальну суму 10,4 мільйона гривень через систему Prozorro. Загалом по Україні в цьому році міські ради витратили 8,1 мільярда гривень на закупку автівок. 

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