Миколаїв потрапив до рейтингу міст, де придбали найбільше авто за бюджетні кошти

Пікапи, які передали військовим, січень 2024 року, Миколаїв. Архівне фото: Миколаївська міська рада

У 2024 році Миколаївська міська рада придбала дев'ять автомобілів на загальну суму 10,4 мільйона гривень через систему Prozorro. Загалом по Україні в цьому році міські ради витратили 8,1 мільярда гривень на закупку автівок.

Про це свідчать дані команди DOZORRO. За їхнім дослідженням, із 100 міст України 50 міських рад (115 замовників) закуповували неспеціалізовані авто за бюджетні кошти. Усього уклали 640 контрактів на понад 756 мільйонів гривень. До цієї суми не входять спецавтомобілі — машини швидкої допомоги, сміттєвози та інша комунальна техніка.

Загалом через Prozorro у 2024 році на закупівлю автомобілів витратили 8,1 мільярда гривень. Вперше з початку повномасштабного вторгнення кількість легкових автомобілів для ЗСУ перевищила закупівлі для цивільних потреб.

Скільки автомобілів придбали міські ради у 2024 році. Інфографіка: DOZORRO

Найбільшим замовником серед усіх державних структур стала Національна поліція, яка придбала 1,8 тисяч автівок на 2,2 мільярда гривень. Серед міських рад найбільше автомобілів купували у Кривому Розі, Львові, Києві, Вінниці та Луцьку.

Половина бюджетних витрат на автотранспорт припала на пікапи. Їх закупили 2,8 тисяч на 4 мільярди гривень. Серед найпопулярніших моделей Mitsubishi L200 — 146 автомобілів за 186,9 мільйонів гривень. Найбільше їх купили у Вінниці та Луцьку — по 30 машин у кожному місті. А також, Toyota Hilux — 102 авто за 149,9 мільйонів гривень. Найбільше закупили у Львові (50 авто) та Білій Церкві (27 авто). На третьому місці за популярністю Great Wall Wingle — 100 автомобілів, придбали у Кривому Розі.

Також міські ради купували кросовери Renault Duster (67 автівок) та фургони Renault Express (34 автівки). Найбільше Renault Duster закупив Київ — 28 машин.

Найпопулярніші автомобілі, які купували міські ради у 2024 році. Інфографіка: DOZORRO

Попри загальну тенденцію придбання автомобілів для оборони, деякі міські ради купували дороговартісні легкові авто для власних потреб. Наприклад, комунальні підприємства Вишневого придбали Hyundai Staria за 2,4 мільйона гривень та Toyota Land Cruiser за 1,9 мільйона гривень. Крім того, у Марганці закупили два вживані Skoda Kodiaq за 1,6 мільйона гривень та 1,9 мільйона гривень.

«Деякі міські ради продовжують купувати дороговартісні автівки, потреба в яких явно не на часі. Наприклад, комунальні підприємства міста Вишневе придбали Hyundai Staria за 2,4 мільйона гривень та Toyota Land Cruiser за мільйони гривень, комунальні підприємства Марганецької міської ради купили два вживані Skoda Kodiaq за 1,6 мільйона гривень та 1,9 мільйона гривень. З позитивного — такі закупівлі скоріше виняток, а не тренд 2024 року», — зазначив аналітик проєкту DOZORRO Ярослав Пилипенко.

Слід зазначити, за перший рік повномасштабного вторгнення через Prozorro купили автомобілів на 2,4 мільярда гривень. У календарному 2022 році сума контрактів була вдвічі меншою, ніж у 2021 році — 1,8 мільярда гривень проти 3,6 мільярда гривень. У 2023 році витрати на закупівлі авто через Prozorro повернулися майже на довоєнний рівень — 3,7 мільярда гривень. А у 2024 році витрати на автомобілі зросли більш ніж удвічі.

Нагадаємо, що за 8 місяців 2024 року в Миколаївській області ввезли та зареєстрували більше 5 тисяч автомобілів.

Раніше повідомлялось, що Миколаїв передав 123-й бригаді територіальної оборони п'ять повнопривідних пікапів Mitsubishi L200 для виконання бойових завдань.