У 2024 році на Миколаївщині зареєстрували понад 5 тисяч авто, найбільше — Renault Duster

Renault Duste, фото з відкритих джерел

За 8 місяців 2024 року в Миколаївській області було ввезено та зареєстровано 5 тисяч 33 автомобілі, з яких найбільше — марки Renault Duster.

За даними Опендатабот, у період з січня по серпень 2024 року в Україну було імпортовано понад 273 тисячі автомобілів. Найбільш популярною маркою серед усіх ввезених авто став Volkswagen — понад 30 тисяч авто.

Однак у трьох регіонах країни, зокрема на Миколаївщині, а також у столиці та Чернігівській області, найбільше імпортованих авто Renault Duster.

Зазначається, що найбільше нововвезених авто зареєстрували в Києві — 36 тисяч 780 транспортних засобів. Це 13.5% від загальної кількості імпортованих цьогоріч авто. Наслідують Львівщина — 28 тисяч 29 автомобілів (10%) та Одещина — 20 тисяч 70 авто (7%).

Найменше авто ввезли та зареєстрували на Кіровоградщині (4 тисячі 871 авто або 1.8%), Донеччині (3 тисячі 930 авто або 1.4%) та Херсонщині (1 тисяча 644 авто або 0.6%). У прифронтовій Луганщині зареєстровано лише 1 тисяча 45 авто — 0.4% від загальної кількості.

Зазначимо, що у Миколаївській області ввезли та зареєстрували 5 тисяч 33 авто.

У Миколаївській області ввезли та зареєстрували 5 тисяч 33 авто, ілюстрація: Опендатабот

До рейтингу найбільш запитаною в українців маркою також потрапили AUDI — 16 021, NISSAN — 15 051 та BMW — 13 531 автівок відповідно.

Топ марок імпортованих авто, ілюстрація: Опендатабот

Паркування у Миколаєві

Ще до повномасштабного вторгнення, навесні 2021 року, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив опрацювати питання облаштування платних парковок у місті.

У грудні 2023 року депутатам запропонували затвердити правила платного паркування транспорту на території Миколаєва. Розміщення платних майданчиків для паркування узгоджуватиметься з Національною поліцією. Такі майданчики будуть виокремлювати розміткою синього або блакитного кольору, а на їх території встановлюватимуть дорожні знаки, платіжні пристрої, а також в'їзні та виїзні термінали. На території знаходитиметься охорона, табло з інформацією про кількість вільних місць та здійснюватиметься цілодобова відеофіксація. Водночас послуга «мобільне паркування» має бути доступна для водіїв цілодобово.

Водночас миколаївським водіям заборонили паркувати транспортні засоби поза спеціально облаштованих «кишень» на вулиці Нікольській. Причиною такого рішення стало хаотичне паркування, зокрема, на проїзній частині дороги, на даній вулиці.

У червні 2024 року Управління транспорту Миколаївської міської ради оголосило набір на вакансію інспектора з паркування.

10 липня 2024 року повідомлялося, що у Миколаєві почали працювати інспектори відділу безпеки дорожнього руху та паркування управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міськради — у перший день роботи інспекторами було накладено 23 штрафи за неправильну стоянку, зупинку та паркування.

Згодом, міськрада Миколаєва попросила містян не бити інспекторів з паркування.