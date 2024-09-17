Інспектор з паркування, фото: пресслужба Миколаївської міськради

У Миколаєві водії, які порушують правила паркування, час від часу намагаються конфліктувати з інспекторами. В Управлінні транспорту нагадали порушникам, що їм може загрожувати адміністративна та кримінальна відповідальність.

Про це повідомили в Управлінні транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради.

«Деякі водії нерозсудливо намагаються протистояти інспекторам, помилково припускаючи, що за це не передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність», — йдеться у повідомленні.

Там нагадали, що згідно зі статтею 342 Кримінального кодексу України, опір представникові влади, яким є інспектор з паркування, карається кримінальною відповідальністю та обмеженням волі на строк до трьох років.

Також зазначається, що за нанесення тілесних ушкоджень інспектору настає відповідальність відповідно до статей 121 (від п’яти до десяти років), 122 (обмеженням волі на строк до п’яти років), або 125 (обмеженням волі на строк до двох років) Кримінального кодексу України залежно від ступеня таких ушкоджень.

«Інспектори з паркування, яких ви можете побачити на вулицях міста Миколаєва, це головні спеціалісти сектору контролю за стоянкою і зупинкою відділу безпеки дорожнього руху та паркування управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради — працівники органу місцевого самоврядування», — додали в управлінні.

У Миколаївській міській раді закликали водіїв дотримуватись Правил дорожнього руху та паркуватися в дозволених місцях.

Паркування у Миколаєві

Ще до повномасштабного вторгнення, навесні 2021 року, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив опрацювати питання облаштування платних парковок у місті.

У грудні 2023 року депутатам запропонували затвердити правила платного паркування транспорту на території Миколаєва. Розміщення платних майданчиків для паркування узгоджуватиметься з Національною поліцією. Такі майданчики будуть виокремлювати розміткою синього або блакитного кольору, а на їх території встановлюватимуть дорожні знаки, платіжні пристрої, а також в'їзні та виїзні термінали. На території знаходитиметься охорона, табло з інформацією про кількість вільних місць та здійснюватиметься цілодобова відеофіксація. Водночас послуга «мобільне паркування» має бути доступна для водіїв цілодобово.

Водночас миколаївським водіям заборонили паркувати транспортні засоби поза спеціально облаштованих «кишень» на вулиці Нікольській. Причиною такого рішення стало хаотичне паркування, зокрема, на проїзній частині дороги, на даній вулиці.

У червні 2024 року Управління транспорту Миколаївської міської ради оголосило набір на вакансію інспектора з паркування.

10 липня 2024 року повідомлялося, що у Миколаєві почали працювати інспектори відділу безпеки дорожнього руху та паркування управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міськради – у перший день роботи інспекторами було накладено 23 штрафи за неправильну стоянку, зупинку та паркування.