До понад ₴600 за квадратний метр: в Одесі нові тарифи для бізнесу на узбережжі

Відпочивальники на пляжі в Аркадії, травень 2025 року. Фото «МикВісті»

В Одесі переглянули тарифи для бізнесу, що працює на узбережжі — від пересувних кіосків і літніх майданчиків до орендованих пляжів.

Відповідне рішення ухвалив виконком міської ради. Зібрані кошти планують спрямовувати на прибирання, ремонт і благоустрій територій, якими опікується КП «Узбережжя Одеси».

Нові правила стосуються кафе, ресторанів, торговельних точок, тимчасових і стаціонарних споруд, а також орендарів пляжів, які надають платні послуги. Розмір щомісячних внесків залежатиме від типу об’єкта та його площі: від кількох гривень за квадратний метр для пляжів до сотень гривень для малих пересувних споруд.

Зокрема, підприємці сплачуватимуть щомісячно:

660 гривень за 1 квадратний метр пересувної споруди до 4 квадратних метрів;

420 гривень за 1 квадратний метр тимчасової споруди понад 4 квадратних метрів;

84 гривні за 1 квадратний метр літнього майданчика до 100 квадратних метрів та 72 гривні — якщо площа більша;

від 48 до 30 гривень за 1 квадратний метр — для стаціонарних об’єктів залежно від розміру;

від 8,88 до 6,60 гривень за 1 квадратний метр — на пляжах із платними послугами, залежно від площі орендованого піску.

Оплата здійснюватиметься за договорами з комунальним підприємством, а чинні угоди приведуть у відповідність до нових тарифів. Водночас рішення скасовує старі норми, що діяли з 2012 року. Як наголошується у проєкті, оновлені правила мають забезпечити стабільне фінансування утримання й розвитку узбережжя, аби зберегти його привабливим для одеситів та туристів.

