До понад ₴600 за квадратний метр: в Одесі нові тарифи для бізнесу на узбережжі

Відпочивальники на пляжі в Аркадії, травень 2025 року. Фото «МикВісті»Відпочивальники на пляжі в Аркадії, травень 2025 року. Фото «МикВісті»

В Одесі переглянули тарифи для бізнесу, що працює на узбережжі — від пересувних кіосків і літніх майданчиків до орендованих пляжів. 

Відповідне рішення ухвалив виконком міської ради. Зібрані кошти планують спрямовувати на прибирання, ремонт і благоустрій територій, якими опікується КП «Узбережжя Одеси».

Нові правила стосуються кафе, ресторанів, торговельних точок, тимчасових і стаціонарних споруд, а також орендарів пляжів, які надають платні послуги. Розмір щомісячних внесків залежатиме від типу об’єкта та його площі: від кількох гривень за квадратний метр для пляжів до сотень гривень для малих пересувних споруд.

Зокрема, підприємці сплачуватимуть щомісячно:

  • 660 гривень за 1 квадратний метр пересувної споруди до 4 квадратних метрів;
  • 420 гривень за 1 квадратний метр тимчасової споруди понад 4 квадратних метрів;
  • 84 гривні за 1 квадратний метр літнього майданчика до 100 квадратних метрів та 72 гривні — якщо площа більша;
  • від 48 до 30 гривень за 1 квадратний метр — для стаціонарних об’єктів залежно від розміру;
  • від 8,88 до 6,60 гривень за 1 квадратний метр — на пляжах із платними послугами, залежно від площі орендованого піску.

Оплата здійснюватиметься за договорами з комунальним підприємством, а чинні угоди приведуть у відповідність до нових тарифів. Водночас рішення скасовує старі норми, що діяли з 2012 року. Як наголошується у проєкті, оновлені правила мають забезпечити стабільне фінансування утримання й розвитку узбережжя, аби зберегти його привабливим для одеситів та туристів.

Раніше повідомлялось, що за сім місяців цього року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили 144,3 мільйони гривень податку на нерухоме майно

