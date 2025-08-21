Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    21 серпня, 2025

  • 24.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 21 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 24.9° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴144 млн податку на нерухомість

Центральний проспект у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»Центральний проспект у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За сім місяців цього року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили 144,3 мільйони гривень податку на нерухоме майно

Це становить 2,3% усіх надходжень і на 15,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомили в ГУ ДПС у Миколаївській області.

Найбільшу частку податку сплатили юридичні особи — власники об’єктів нерухомості. Вони перерахували 98,6 мільйони гривень, що на 12,9 мільйони гривень більше, ніж торік. Фізичні особи поповнили місцеві бюджети на 45,7 мільйони гривень, продемонструвавши зростання на 6,9 мільйони гривень у порівнянні з 2024 роком.

Податківці нагадують, що для фізичних осіб оподатковується площа житлових квартир понад 60 квадратних метрів, будинків — понад 120 квадратних метрів, а для різних типів житлової нерухомості чи їх часток — понад 180 квадратних метрів. Ставку встановлюють органи місцевого самоврядування залежно від типу майна та його розташування, проте вона не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати за 1 квадратний метр.

Нагадаємо, що за перші п’ять місяців цього року громади Миколаївської області отримали 90,4 мільйона гривень податку на нерухоме майно

Останні новини про: Миколаївщина

Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴100 млн акцизу з алкоголю
Жителька Очакова віддала шахрайці понад ₴20 тисяч за сувенірні банкноти
На Миколаївщині посадовців Держпродспоживслужби підозрюють у вимаганні хабарів з фермерів
Реклама

Читайте також:

новини

У мерії Миколаєва проходять обшуки через конкурс на сортування сміття

Аліса Мелік-Адамян
новини

КП «Парки» в цьому році витратили ₴200 тис. на облаштування автополиву — це вдвічі менше, ніж на новий одяг працівників

Катерина Середа
новини

«Ваш експерт не пішов ніжками по Миколаєву, а оцінював з Києва», — директор облтепло Логвінов розкритикував аудити доброчесності від ЄС

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Миколаївщині від початку року сталося більше 3 тисяч пожеж: «Люди підпалюють стерню, а вітер розносить вогонь»

Юлія Бойченко
новини

Ще 2 КП Миколаєва пройшли «перевірку доброчесності», але публічно звіти аудиторів недоступні

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

На Миколаївщині посадовців Держпродспоживслужби підозрюють у вимаганні хабарів з фермерів
Жителька Очакова віддала шахрайці понад ₴20 тисяч за сувенірні банкноти
Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴100 млн акцизу з алкоголю

У мерії Миколаєва проходять обшуки через конкурс на сортування сміття

«Ваш експерт не пішов ніжками по Миколаєву, а оцінював з Києва», — директор облтепло Логвінов розкритикував аудити доброчесності від ЄС

2 години тому

У Миколаєві мешканці будинку після пожежі понад тиждень без газу: компанія наполягає, щоб ОСББ взяло мережі на баланс

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay