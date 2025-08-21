Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴144 млн податку на нерухомість

Центральний проспект у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За сім місяців цього року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили 144,3 мільйони гривень податку на нерухоме майно.

Це становить 2,3% усіх надходжень і на 15,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомили в ГУ ДПС у Миколаївській області.

Найбільшу частку податку сплатили юридичні особи — власники об’єктів нерухомості. Вони перерахували 98,6 мільйони гривень, що на 12,9 мільйони гривень більше, ніж торік. Фізичні особи поповнили місцеві бюджети на 45,7 мільйони гривень, продемонструвавши зростання на 6,9 мільйони гривень у порівнянні з 2024 роком.

Податківці нагадують, що для фізичних осіб оподатковується площа житлових квартир понад 60 квадратних метрів, будинків — понад 120 квадратних метрів, а для різних типів житлової нерухомості чи їх часток — понад 180 квадратних метрів. Ставку встановлюють органи місцевого самоврядування залежно від типу майна та його розташування, проте вона не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати за 1 квадратний метр.

