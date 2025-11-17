Торгівля, ІТ та нерухомість: Одеська область увійшла в топ регіонів за кількістю нових бізнесів у 2025 році

Одеська область потрапила до п’ятірки регіонів-лідерів за кількістю нових бізнесів з липня по вересень 2025 року. Попри війну та економічні виклики, регіон демонструє стійку динаміку розвитку підприємництва.

Про це свідчить дослідження YC.Market.

Загалом у топ секторів за кількістю нових бізнесів по Україні увійшли оптова торгівля (2971 компанія), інформаційні технології (2586), операції з нерухомістю (2214), транспорт і логістика (1943) та будівництво (1885). У десятку увійшли також сільське господарство, сфера інших послуг, роздрібна торгівля, харчова промисловість та машинобудування.

Найпопулярніші сектори у липні-вересні 2025 році серед новостворених бізнесів. Фото: YC.Market.

Порівняно з першим півріччям найпопулярніші напрямки розвитку бізнесів майже не змінилися. В Україні продовжує активно розвиватися ІТ-галузь: вона вже піднялася на друге місце, посунувши навіть сектор нерухомості.

Найбільше закритих бізнесів також припало на оптову торгівлю — 388 компаній. Слідом ідуть операції з нерухомістю (195), сільське господарство (191), будівництво (144) та інші послуги (132). У дослідженні наголошується, що найбільший тиск на бізнеси в Україні наразі здійснюють безпекові умови та високий рівень конкуренції. З десятки найпопулярніших випали два напрямки — громадські організації та медичні заклади, поступившись харчовій промисловості.

Сектори, в яких закрили найбільше бізнесів з липня по вересень 2025 року. Фото: YC.Market.

Загалом у третьому кварталі найбільше нових компаній традиційно реєструють у північних і західних регіонах, які мають кращі безпекові умови та значну кількість населення. Лідирує столиця України — Києві (2805). Високу динаміку продовжує демонструвати Львівська (660) та Дніпропетровська (563) області. Одещина посіла п’яте місце серед регіонів — тут зареєстрували 452 нові компанії, що зберігає позиції регіону серед ключових центрів підприємницької активності на Півдні.

Регіональний розподіл найпопулярніших бізнесів у третьому кварталі 2025 року. Фото: YC.Market.

Найменше компаній відкрили у Донецькій (14), Херсонській (15), Чернігівській (70), Чернівецькій (88) та Сумській (92) областях, які значно потерпають через воєнні дії та значні логістичні виклики, зокрема відключення світло.

У Миколаєві показник склав за цій місяці склав лише 147 нових реєстрацій, що поки що суттєво нижче за одеський рівень. Також, на Миколаївщині більше 800 підприємств відновили роботу за час повномасштабної війни. Проте це не подолало усіх викликів, з якими стикається регіон. Так, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше пояснив, що без додаткової фінансової підтримки місто та інші прифронтові території не зможуть розвивати економіку. За словами мера, через постійні обстріли та російську пропаганду, яка лякає можливим захопленням міста, частина мешканців виїжджає, а бізнес не поспішає вкладати кошти.

Понад 800 підприємств на Миколаївщині відновили діяльність, архівне фото: «МикВісті»

Цікавою є і гендерна картина серед нових бізнесів. З липня по вересень 2025 року жінки заснували 2395 компаній — 31,5% від усіх нових бізнесів. Чоловіки — 5189 (68,5%). Як наголошують в YC.Market, гендерний розрив під час війни не лише не зник, але й загострився: нерівність умов все ще є відчутною.

Серед компаній, що припинили діяльність, 29,9% належали жінкам-засновницям, 70,1% — чоловікам. Розподіл майже пропорційний до загальної структури реєстрацій, що може свідчити про схожий рівень стійкості бізнесів незалежно від статі керівників.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що Одещина увійшла до п’ятірки регіонів, де цьогоріч відкрилися найбільше нових ФОПів у сфері громадського харчування — понад тисяча закладів.