«Навіщо інвестувати в Миколаїв?», — Сєнкевич вважає, що без додаткових фінансових ресурсів у місті не буде розвитку економіки

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: hromadske

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що без додаткової фінансової підтримки місто та інші прифронтові території не зможуть розвивати економіку.

Про це він сказав в інтерв’ю hromadske, коментуючи низьку вартість житла в місті та його інвестиційну привабливість.

За словами мера, через постійні обстріли та російську пропаганду, яка лякає можливим захопленням міста, частина мешканців виїжджає, а бізнес не поспішає вкладати кошти.

— Насправді сьогодні без додаткових фінансових важелів у Миколаєві не буде розвитку економіки. От у нас є закон про індустріальні парки, є правила оподаткування, однакові по всій країні. Ми, як представники прифронтових громад, маємо спільну проблему — близькість до російського агресора. А бізнес — це завжди про прибуток і ризики. Зазвичай, що більший ризик, то більший має бути прибуток. Ризики в Миколаєві й ризики в Ужгороді різні, а правила — однакові. Ми в одній податковій зоні. Тому логічне питання: навіщо інвестувати в Миколаїв? Відповіді немає. Постійні обстріли, російська пропаганда, яка каже, що «заберемо Миколаїв, Одесу, Харків», впливають на людей. Ми не можемо їх утримувати, але повинні забезпечити всім необхідним тих, хто залишається, — сказав Олександр Сєнкевич.

Він додав, що після завершення війни держава має створити для таких територій особливі умови — зокрема щодо оподаткування та спеціальних економічних механізмів. На його думку, коли рівень ризиків відповідатиме можливим прибуткам, інвестори почнуть заходити в місто, відкриватимуть підприємства й створюватимуть робочі місця. Тоді люди повертатимуться та купуватимуть житло, бо матимуть тут роботу.

Зазначимо, що Миколаїв залишається серед українських міст, де житло найдешевше. За останні пів року ціни на квартири майже не змінилися, а оренда — знизилась. Натомість у західних регіонах, зокрема у Львові та на Закарпатті, вартість житла значно зросла.