На Миколаївщині більше 800 підприємств відновили роботу за час повномасштабної війни
16:10, 15 листопада, 2025
-
З початку повномасштабного вторгнення понад 800 підприємств на Миколаївщині відкрилися або відновили свою діяльність.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону «Новини.Live».
За його словами, попри війну, бізнес у Миколаївській області поступово відновлюється.
— За ці роки більше 800 підприємств відкрилися або поновили свою діяльність. Що стосується повернення людей, то це не масове явище, а скоріше поступовий процес. Загальна кількість населення області залишається приблизно стабільною — близько 1,1–1,12 мільйона осіб із кінця 2023 року не змінилась, — сказав він.
Які з миколаївських підприємств відновили свою діяльність за час війни?
Після звільнення правобережжя Херсонської області від російських окупантів на території Миколаївської області підприємці почали частково відновлювати діяльність свого бізнесу.
Зокрема, з травня 2023 року було відновлено роботу чотирьох великих підприємств. Мова про компанії Agrofusion та PepsiCo, пивзавод «Янтар» і фірму «Нібулон».
Про відновлення роботи в деокупованій Снігурівці заводу з перероблювання томатів компанії Agrofusion стало відомо в квітні 2023 року. Компанія PepsiCo відновила свою діяльність на початку травня 2023 року.
Також нагадаємо, що платники податків Миколаївщини у січні-жовтні цього року сплатили до бюджетів усіх рівнів 22,6 мільярда гривень. Це на 4,3 мільярда гривень, або 23,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
