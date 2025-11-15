  • субота

Клуб

На Миколаївщині більше 800 підприємств відновили роботу за час повномасштабної війни

Понад 800 підприємств на Миколаївщині відновили діяльність, архівне фото: «МикВісті»Понад 800 підприємств на Миколаївщині відновили діяльність, архівне фото: «МикВісті»

З початку повномасштабного вторгнення понад 800 підприємств на Миколаївщині відкрилися або відновили свою діяльність.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону «Новини.Live».

За його словами, попри війну, бізнес у Миколаївській області поступово відновлюється.

— За ці роки більше 800 підприємств відкрилися або поновили свою діяльність. Що стосується повернення людей, то це не масове явище, а скоріше поступовий процес. Загальна кількість населення області залишається приблизно стабільною — близько 1,1–1,12 мільйона осіб із кінця 2023 року не змінилась, — сказав він.

Які з миколаївських підприємств відновили свою діяльність за час війни?

Після звільнення правобережжя Херсонської області від російських окупантів на території Миколаївської області підприємці почали частково відновлювати діяльність свого бізнесу.

Зокрема, з травня 2023 року було відновлено роботу чотирьох великих підприємств. Мова про компанії Agrofusion та PepsiCo, пивзавод «Янтар» і фірму «Нібулон».

Про відновлення роботи в деокупованій Снігурівці заводу з перероблювання томатів компанії Agrofusion стало відомо в квітні 2023 року. Компанія PepsiCo відновила свою діяльність на початку травня 2023 року.

Також нагадаємо, що платники податків Миколаївщини у січні-жовтні цього року сплатили до бюджетів усіх рівнів 22,6 мільярда гривень. Це на 4,3 мільярда гривень, або 23,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

партнерство
Internews Europe

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.

Підтримано Швецією та SIDA

