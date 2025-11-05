  • четвер

    6 листопада, 2025

  • 10.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 6 листопада , 2025 четвер

  • Миколаїв • 10.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Платники податків Миколаївщини сплатили до бюджетів понад ₴22 млрд

Платники податків Миколаївщина сплатили до бюджетів понад 22 млрд грн. Ілюстративне фото: «МикВісті»Платники податків Миколаївщина сплатили до бюджетів понад 22 млрд грн. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Платники податків Миколаївщини у січні-жовтні цього року сплатили до бюджетів усіх рівнів 22,6 мільярда гривень.

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, це на 4,3 мільярда гривень, або 23,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До державного бюджету платники області сплатили 13,3 мільярда гривень, що на 27,6% більше, ніж торік. Найбільше надходжень забезпечили податок на доходи фізичних осіб — 7,1 мільярда гривень, військовий збір — 2,5 мільярда гривень, податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів — 2,8 мільярда гривень.

До місцевих бюджетів надійшло 9,3 мільярди гривень, що на 1,4 мільярда гривень, або на 18,4% більше, ніж за той самий період 2024 року.

Крім того, на соціальні потреби держави спрямували 13,9 мільярда гривень єдиного соціального внеску, що перевищує минулорічні показники на 2,2 мільярда гривень, або на 19,1%.

Раніше повідомлялось, що станом на 1 жовтня 2025 року загальна заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску на Миколаївщині склала 602,8 мільйона гривень.

Останні новини про: Бізнес та економіка

Процес ще триває, — Сєнкевич розповів, чому Миколаїв досі не придбав історичну трамвайну підстанцію
У Миколаєві директора підприємства оштрафували на понад ₴84 млн за незаконний експорт зерна
Миколаївщина отримала понад ₴32 млн від ліцензій на продаж алкоголю, тютюну, пального
Реклама

Читайте також:

новини

ТЦК затримали охоронця Анджеліни Джолі на Миколаївщині: Відео голлівудської зірки з місця подій

Ірина Олехнович
новини

Дії директора миколаївського КП перекваліфікували як тяжкий злочин, — прокуратура

Аліса Мелік-Адамян
новини

Управління освіти Миколаєва оголосило конкурс директорів шкіл, депутати заявили про нерівні умови

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві директора підприємства оштрафували на понад ₴84 млн за незаконний експорт зерна

Анна Гакман
новини

«Професія стала непрестижною», — у департаменті освіти заявили про нестачу більше 300 вчителів у школах Миколаївщини

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Бізнес та економіка

Миколаївщина отримала понад ₴32 млн від ліцензій на продаж алкоголю, тютюну, пального
У Миколаєві директора підприємства оштрафували на понад ₴84 млн за незаконний експорт зерна
Процес ще триває, — Сєнкевич розповів, чому Миколаїв досі не придбав історичну трамвайну підстанцію

ТЦК затримали охоронця Анджеліни Джолі на Миколаївщині: Відео голлівудської зірки з місця подій

Опалення у будинках миколаївців увімкнуть 10 листопада

9 годин тому

«Коні дають відчуття спокою». Історія миколаївської кінної школи, що стала місцем терапії під час війни

Головне сьогодні