Платники податків Миколаївщини сплатили до бюджетів понад ₴22 млрд

Платники податків Миколаївщина сплатили до бюджетів понад 22 млрд грн.

Платники податків Миколаївщини у січні-жовтні цього року сплатили до бюджетів усіх рівнів 22,6 мільярда гривень.

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, це на 4,3 мільярда гривень, або 23,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До державного бюджету платники області сплатили 13,3 мільярда гривень, що на 27,6% більше, ніж торік. Найбільше надходжень забезпечили податок на доходи фізичних осіб — 7,1 мільярда гривень, військовий збір — 2,5 мільярда гривень, податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів — 2,8 мільярда гривень.

До місцевих бюджетів надійшло 9,3 мільярди гривень, що на 1,4 мільярда гривень, або на 18,4% більше, ніж за той самий період 2024 року.

Крім того, на соціальні потреби держави спрямували 13,9 мільярда гривень єдиного соціального внеску, що перевищує минулорічні показники на 2,2 мільярда гривень, або на 19,1%.

Раніше повідомлялось, що станом на 1 жовтня 2025 року загальна заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску на Миколаївщині склала 602,8 мільйона гривень.