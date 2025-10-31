Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴11 млн єдиного внеску, але борги перевищують ₴600 млн

Підприємства Миколаївщини сплатили понад 11 млн грн єдиного внеску. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Станом на 1 жовтня 2025 року загальна заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) на Миколаївщині склала 602,8 мільйони гривень.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

Зокрема, підприємства комунальної форми власності заборгували майже 42 мільйони гривень, що становить 7,6% від загальної суми. Водночас підприємства у процедурі банкрутства мають борг у 159,4 мільйони гривень, або 26,4%.

У податковій відзвітували, що протягом вересня направили 248 вимог про стягнення заборгованості на суму 164,3 мільйони гривень, а до органів державної виконавчої служби — 58 вимог на 1,8 мільйони гривень.

За підсумками місяця до бюджету сплатили 11,3 мільйони гривень. Із цієї суми майже 10 мільйонів гривень боржники сплатили самостійно, ще 1,4 мільйони гривень надійшло від виконавчої служби.

У податковій нагадали, що єдиний соціальний внесок — це обов’язковий платіж, який сплачується до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування у розмірі 22% від фонду оплати праці.

Раніше повідомлялось, що за сім місяців цього року роботодавці Миколаївщини сплатили до пенсійного та соціальних фондів України 9,4 мільярда гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).