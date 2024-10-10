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Доходи «Укроборонпрому» зросли на 50% в порівнянні з минулим роком

Ілюстраційне фото: «Укроборонпром»Ілюстраційне фото: «Укроборонпром»

За 9 місяців цього року АТ «Українська оборонна промисловість» збільшило чистий дохід на 50% порівняно з аналогічним періодом минулого року, заробивши понад 83 млрд грн.

Про це повідомила «Економічна правда». 

При цьому, чистий прибуток компанії за цей період зріс на 37,2% і склав 8,74 млрд грн. 

На підприємстві відзначили значне зростання загального обсягу виробництва та ремонту продукції — на 408%. Особливо зросли обсяги виробництва безпілотників, боєприпасів та високоточного озброєння.

Раніше «МикВісті» інформували, що Україна почала видавати гранти на виробництво ракет.

Крім того, «Укроборонпром» планує створити спільне підприємство з Amentum Services аби ремонтуватимуть американські бронемашини.

Нагадаємо, в Україні розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства за участі АТ «Українська оборонна промисловість» і оборонного концерну Rheinmetall.

У 2025 році Україна планує значно збільшити виробництво власної зброї, включаючи дрони, далекобійні та балістичні ракети.

У лютому 2024 року стало відомо, що найбільший європейський виробник боєприпасів Rheinmetall відкриє новий завод в Україні. 

Крім того, в Україні відкрили ще один завод німецької компанії Quantum-Systems GmbH, який спеціалізується на виробництві безпілотників. Планується виробляти по 1000 дронів на рік, а також виробляти запчастини.

Також у липні цього року повідомлялося, що Україна за рік може виробляти понад три мільйони дронів. Для цього в держави є достатні виробничі спроможності та співпраця з міжнародними партнерами.

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