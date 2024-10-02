Міністерство оборони планує розширити виробництво дронів і балістичних ракет у наступному році

Рустем Умєров на форумі DFNC2. Фото: Міністерство оборони

У 2025 році Україна планує значно збільшити виробництво власної зброї, включаючи дрони, далекобійні та балістичні ракети.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на форумі DFNC2, повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

«Ми вже інвестували 4 мільярди доларів у розвиток української промисловості, а наступного року плануємо збільшити фінансування. Наш пріоритет — розробка вітчизняних дронів та далекобійної зброї, включно з балістичними ракетами», — зазначив він.

Рустем Умєров також підкреслив, що Міністерство оборони активно залучає іноземних партнерів для створення спільних підприємств у сфері оборони. Важливою частиною цієї співпраці є підписання довгострокових контрактів на виробництво, постачання та обслуговування зброї, щоб забезпечити українську армію на тривалий час.

У лютому 2024 року стало відомо, що Найбільший європейський виробник боєприпасів Rheinmetall відкриє новий завод в Україні.

Крім того, в Україні відкрили ще один завод німецької компанії Quantum-Systems GmbH, який спеціалізується на виробництві безпілотників. Планується виробляти по 1000 дронів на рік, а також виробляти запчастини.

Також у липні цього року повідомлялося, що Україна за рік може виробляти понад три мільйони дронів. Для цього в держави є достатні виробничі спроможності та співпраця з міжнародними партнерами.