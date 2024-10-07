Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: Суспільне Новини, Олександр Магула

Україна почала видавати гранти на виробництво ракет, активно розвиваючи ринок боєприпасів та створюючи інноваційні інкубатори для тестування нових технологій на полі бою.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на саміті Defense Tech Valley, повідомляє «Суспільне».

Федоров зазначив, що було проведено дерегуляцію ринку виробництва пороху та інших вибухових речовин, а також зросли інвестиції в оборонному кластері Brave1. Він додав, що цього року почали видавати безповоротні гранти на виробництво ракет, а наступного року планують підтримувати створення порохових заводів.

«Скажу вам по секрету, в цьому році ми почали видавати гранти на виробництво ракет, в наступному році будемо видавати гранти на порохові заводи. Це безповоротні гранти, які ми даємо як певну гарантію, що ви інвестуєте, і ці інвестиції будуть окупатися», — сказав міністр.

Він також повідомив, що в Україні розвивається інфраструктура для тестування оборонних технологій, зокрема дронів та засобів радіоелектронної боротьби.

«В доктринах НАТО є юніти, так звані інноваційні інкубатори, які тестують технології на полі бою. Ми створили власні юніти, їх насправді сьогодні вже велика кількість. Перед тим, як щось купувати, ми тестуємо це і дивимося, як в реальних умовах працює той чи інший дрон, РЕБ», — пояснив він.

За словами Федорова, загалом за останні два з половиною роки в Україні з'явилось понад 200 компаній, які розробляють роботизовані наземні платформи. А також 500 компаній, які виготовляють дрони та понад 100 розробників засоби радіоелектронної боротьби.

Федоров підкреслив, що навіть маленькі стартапи з інноваційними технологіями можуть швидко змінювати ситуацію на полі бою, без необхідності перетворюватися на великі корпорації.

На сайті міністерства зазначено, що захід зібрав більше тисячі учасників, серед яких понад 100 інвесторів з усього світу, 650 українських та міжнародних розробників із 250 команд.

Раніше «МикВісті» інформували, що українські морські дрони за рік уразили сім суден Чорноморського флоту РФ.