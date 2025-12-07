У Миколаєві пройшов сольний концерт CHEEV: прозвучали хіти та прем’єри з «Romcom»
10:55, 07 грудня, 2025

6 грудня у концерт-холі «Юність» відбувся сольний виступ CHEEV. Протягом години артист дарував миколаївцям свої найвідоміші хіти, а також презентував новий альбом «Romcom».
Про це пише кореспондентка «МикВісті».
Понад години CHEEV виконував романтичні та танцювальні композиції. У програмі пролунали хіти «Гарно так», «Рана», «Мрієшся», «Таро», «Пазл», «Оберігати», «Пароль», «Де моя любов живе», «Печаль», «Як маяки», «День у день». Не обійшлося й без дуетних треків — «Обійми-обійми» та «Не знаю», записаних зі Zlata Ognevich та Анною Трінчер.
Окремою родзинкою вечора стали прем’єри з нового альбому артиста «Romcom». Публіка тепло зустрічала кожну композицію, а зал неодноразово вибухав оплесками.
— «Romcom» означає романтична комедія. Я думаю, деякі пісні ви знаєте, я більшість пісень з цього альбому сьогодні заспіваю вперше, — сказав CHEEV.
CHEEV подякував миколаївцям за теплий прийом, наголосивши, що вперше виступає у Миколаєві та сподівається повернутися сюди ще не раз.
— Це був неймовірний вечір. CHEEV звучить наживо ще сильніше, ніж у записах. Ми співали разом із ним майже кожну пісню, — поділилась враженнями Марія.
Також під час концерту відбувся збір коштів на підтримку Збройних сил України. CHEEV нагадав, що 6 грудня — День ЗСУ, і подякував військовим за силу та мужність.
Нагадаємо, учора, 6 грудня, у миколаївському дитячому містечку «Казка» відбувся концерт до Дня Святого Миколая.
