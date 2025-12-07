У Миколаєві пройшов сольний концерт CHEEV: прозвучали хіти та прем’єри з «Romcom»

CHEEV, фото «МикВісті»

6 грудня у концерт-холі «Юність» відбувся сольний виступ CHEEV. Протягом години артист дарував миколаївцям свої найвідоміші хіти, а також презентував новий альбом «Romcom».

Про це пише кореспондентка «МикВісті».

Понад години CHEEV виконував романтичні та танцювальні композиції. У програмі пролунали хіти «Гарно так», «Рана», «Мрієшся», «Таро», «Пазл», «Оберігати», «Пароль», «Де моя любов живе», «Печаль», «Як маяки», «День у день». Не обійшлося й без дуетних треків — «Обійми-обійми» та «Не знаю», записаних зі Zlata Ognevich та Анною Трінчер.

Окремою родзинкою вечора стали прем’єри з нового альбому артиста «Romcom». Публіка тепло зустрічала кожну композицію, а зал неодноразово вибухав оплесками.

— «Romcom» означає романтична комедія. Я думаю, деякі пісні ви знаєте, я більшість пісень з цього альбому сьогодні заспіваю вперше, — сказав CHEEV.

CHEEV виступив у Миколаєві, фото «МикВісті»

— Це був неймовірний вечір. CHEEV звучить наживо ще сильніше, ніж у записах. Ми співали разом із ним майже кожну пісню, — поділилась враженнями Марія.

Також під час концерту відбувся збір коштів на підтримку Збройних сил України. CHEEV нагадав, що 6 грудня — День ЗСУ, і подякував військовим за силу та мужність.

CHEEV виступив у Миколаєві, фото «МикВісті»

