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Мистецтво, музика й кіно: культурний тиждень у Миколаєві

Джаз на заході сонця у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Джаз на заході сонця у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Вистави, концерти, нові фільми, дитячі активності — цей тиждень у Миколаєві обіцяє бути динамічним. «МикВісті» відібрали найкращі події, щоб ви не витрачали час на пошуки.

*8 Причал

 

6 липня, неділя, 19:30-21:00 — Рок біля води на заході сонця

«Це буде дійсно непервершений музичний вечір! Зустрінь захід сонця під неперевершену музику», — пише організатор заходу Володимир Алексєєв.

Вхід вільний

 

Мигія

 

5 липня 19:30 — музичний фестиваль під відкритим небом серед скель і річок в Мигії, що Первомайськом районі Миколаївщини

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«Не просто відпочинок, а емоція, яку ви будете згадувати все літо! Унікальна локація біля Протичанської скелі — музика у серці природи, під шелест ріки та світло гірських ліхтарів», — йдеться в повідомлені.

Організатори рекомендують приїздити заздалегідь — аби встигнути прогулятися, покататися на рафтингу чи сап-бордах на озері. Поблизу також є можливість смачно поїсти, зупинитися в готелі, кемпі або розміститися з наметом — залежно від уподобань.

«Один вечір — три формати: від релаксу на заході сонця під піаніно, через живий джаз просто неба, до танців до зірок!», — пишуть організатори.

Квитки можна придбати на Карабас.

Скрин з відео @vika_photo_videoСкрин з відео @vika_photo_video
Скрин з відео @vika_photo_videoСкрин з відео @vika_photo_video
Скрин з відео @vika_photo_videoСкрин з відео @vika_photo_video

Кінотеатр Multiplex

 

Афіша на 4-9 липня

Світ Юрського періоду: Відродження — пригоди, фантастика, екшн, фентезі

Ліло і Стіч — пригоди, анімація, комедія, фентезі, сімейний

Як приборкати дракона — пригоди, сімейний, фентезі

М3ҐАН 2.0 — жахи, трилер, фантастика

Кроси — пригоди, комедія, анімація

Еліо — пригоди, анімація, сімейний

28 років по тому — трилер, жахи

Формула-1 — спорт, драма

Скрин з сайту кінотеатру MultiplexСкрин з сайту кінотеатру Multiplex

 

Концерт-хол «Юність»

 

5 липня, субота, 17:00 — стендап Володимира Шумко «Дзвінок з дитинства»

Квитки можна придбати тут.

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.comАфіша на сайті mykolaiv.karabas.com

 

Миколаївська обласна філармонія

 

4 липня, пʼятниця, 17:00 — яскрава дитяча вечірка «Тапа Лапки»

«Пориньте у світ безмежних веселощів, запальної музики та яскравих героїв на нашій вечірці «Тапа Лапки»! Це буде свято, яке запам'ятається надовго! Не проґавте цю унікальну подію – обіцяємо, буде весело абсолютно всім! Приходьте і зарядіться позитивом на увесь рік!», — йдеться в анонсі.

Адреса: Літній концертний майданчик Будинку офіцерів флоту (ММПКіМ), за адресою: вул. Артилерійська, 7.

9 липня, середа, 18:00 — естрадний концерт «Ретро шлягер»

«У програмі вечора – улюблені та перевірені часом хіти 50-90-х років. Тільки  для вас, найкращі українські та зарубіжні шлягери, які здатні викликати найтепліші спогади та змусити серце співати в унісон із музикою минулого», — зазначають організатори.

Адреса: Літій майданчик Миколаївського академічного художнього драматичного театру, вул. Адміральська, 25.

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.

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