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«Це повинно припинитися», — Трамп знову пообіцяв зупинити війну між Росією та Україною

Дональд Трамп на заході в Мар-а-Лаго, фото: AP PhotoДональд Трамп на заході в Мар-а-Лаго, фото: AP Photo

Новий президент США Дональд Трамп вкотре виступив із заявою припинити війну в Україні.

Про це він сказав на урочистому заході у своїй резиденції Мар-а-Лаго, цитує CNN.

Він заявив, що його адміністрація буде «дуже наполегливо працювати над Росією та Україною». Однак як саме — не уточнив.

«Це має припинитися. Росія й Україна повинні зупинитися, — сказав він і додав: — Незалежно від того, чи це солдати, чи люди, які сидять у містах».

Також під час заходу Трамп пожартував, що від моменту його обрання справи в країні йдуть дуже добре, тому, мовляв, його термін слід вважати таким, що розпочався в день виборів, 5 листопада.

«Єдине, пане спікере, я думаю, що це важливо, можливо, вам слід ухвалити законопроєкт — ви повинні почати мій термін з 5 листопада, гаразд? Або 6 листопада, якщо хочете. 5 листопада, тому що ринок злетів до небес, ентузіазм подвоївся за останній короткий час», — сказав новообраний президент.

Нагадаємо, що до цього 13 листопада президент США Джо Байден прийняв у Білому домі новообраного президента Дональда Трампа.

Вибори 47-го президента США

6 листопада у США закінчилося голосування на президентських виборах — останні виборчі дільниці закрили на Алясці. Ще до оголошення офіційних результатів Дональд Трамп оголосив себе переможцем виборів. Республіканець набрав 240 голосів, а демократка Камала Гарріс — 213.

Під час виступу у Флориді Трамп вже зробив низку заяв. Зокрема він запевнив, що планує зупинити всі війни у світі.

Трампа з перемогою вже привітали низка лідерів країн: президент Франції Емануель Макрон, премʼєри Угорщини Віктор Орбан та Ізраїлю ​​Біньямін Нетаньягу. Вперше прокоментували результати виборів у США в Китаї, висловивши надію на подальші мирні та взаємовигідні відносини.

З перемогою на виборах президента США Дональда Трампа привітав і Володимир Зеленський. Він зазначив, що сподівається на втілення у життя підходу «мир через силу» для справедливого завершення війни в Україні.

Також віце-президентка Камала Гарріс зателефонувала Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою на президентських виборах. 

А от в Росії вітати Трампа із перемогою поки не спішили. Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи вітатиме їх лідер нового президента, бо «США недружньою країною». Пізніше зʼявилась інформація про привітання від Путін. Про це написав Washington Post, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Дональд Трамп розмовляв телефоном із Володимиром Путіним 7 листопада. Один зі співрозмовників видання зазначив, що Трамп порадив російському лідеру не загострювати війну в Україні, нагадавши про «значну військову присутність» США в Європі. 

Однак речник Дмитро Пєсков спростував інформацію, опубліковану Washington Post, про те, що Путін та новообраний президент США провели телефонну розмову.

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