«Це повинно припинитися», — Трамп знову пообіцяв зупинити війну між Росією та Україною

Дональд Трамп на заході в Мар-а-Лаго, фото: AP Photo

Новий президент США Дональд Трамп вкотре виступив із заявою припинити війну в Україні.

Про це він сказав на урочистому заході у своїй резиденції Мар-а-Лаго, цитує CNN.

Він заявив, що його адміністрація буде «дуже наполегливо працювати над Росією та Україною». Однак як саме — не уточнив.

«Це має припинитися. Росія й Україна повинні зупинитися, — сказав він і додав: — Незалежно від того, чи це солдати, чи люди, які сидять у містах».

Також під час заходу Трамп пожартував, що від моменту його обрання справи в країні йдуть дуже добре, тому, мовляв, його термін слід вважати таким, що розпочався в день виборів, 5 листопада.

«Єдине, пане спікере, я думаю, що це важливо, можливо, вам слід ухвалити законопроєкт — ви повинні почати мій термін з 5 листопада, гаразд? Або 6 листопада, якщо хочете. 5 листопада, тому що ринок злетів до небес, ентузіазм подвоївся за останній короткий час», — сказав новообраний президент.

Нагадаємо, що до цього 13 листопада президент США Джо Байден прийняв у Білому домі новообраного президента Дональда Трампа.