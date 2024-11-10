Трамп зателефонував Путіну та закликав його не загострювати конфлікт в Україні

Дональд Трамп і Володимир Путін / Фото AP

Дональд Трамп зателефонував Володимиру Путіну 7 листопада та закликавши уникнути подальшої ескалації в Україні.

Про це повідомили джерела видання The Washington Post.

За інформацією журналістів, під час розмови Дональд Трамп порадив російському лідеру не загострювати ситуацію та нагадав про значну військову присутність США в Європі. Він також висловив зацікавленість у продовженні діалогу з Путіним для обговорення можливостей «якнайшвидшого завершення війни в Україні».

За словами співрозмовників The Washington Post, Трамп у приватному порядку дав зрозуміти, що підтримав би можливий варіант угоди, за якого Росія зберегла б контроль над частиною окупованих територій України. Це питання, за даними джерел, нібито було коротко порушено під час телефонної розмови.

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Крім того уряд України нібито був обізнаний про цей дзвінок Володимиру Путіну і не висловлював заперечень щодо його проведення. Українські посадовці, за інформацією журналістів, усвідомлюють, що Дональд Трамп у разі продовження переговорів співпрацюватиме з Володимиром Путіним для дипломатичного вирішення війни в Україні, прагнучи швидкого припинення конфлікту.

Нагадаємо, Дональд Трамп-молодший, син новообраного президента США, опублікував у своєму Instagram відео, що висміює президента України Володимира Зеленського. У ролику йдеться про те, що Україна втратить підтримку Сполучених Штатів через 38 днів.

Вибори 47-го президента США

6 листопада у США закінчилося голосування на президентських виборах — останні виборчі дільниці закрили на Алясці. Ще до оголошення офіційних результатів Дональд Трамп оголосив себе переможцем виборів. Республіканець набрав 240 голосів, а демократка Камала Гарріс — 213.

Під час виступу у Флориді Трамп вже зробив низку заяв. Зокрема він запевнив, що планує зупинити всі війни у світі.

Трампа з перемогою вже привітали низка лідерів країн: президент Франції Емануель Макрон, премʼєри Угорщини Віктор Орбан та Ізраїлю ​​Біньямін Нетаньягу. Вперше прокоментували результати виборів у США в Китаї, висловивши надію на подальші мирні та взаємовигідні відносини.

З перемогою на виборах президента США Дональда Трампа привітав і Володимир Зеленський. Він зазначив, що сподівається на втілення у життя підходу «мир через силу» для справедливого завершення війни в Україні.