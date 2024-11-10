Трамп-молодший натякнув на скорочення допомоги Україні: опублікував провокаційне відео з Зеленським

Дональд Трамп-молодший / Джерело: Getty Images

Дональд Трамп-молодший, син новообраного президента США, опублікував у своєму Instagram відео, що висміює президента України Володимира Зеленського. У ролику йдеться про те, що Україна втратить підтримку Сполучених Штатів через 38 днів.

Про це повідомляє видання Newsweek.

Вперше це відео поширила республіканка Сара Пейлін, колишня губернаторка Аляски. На відео зображено, як Зеленський стоїть поряд із Дональдом Трампом, а на нього зверху падають доларові купюри. Текст на екрані зазначає: «POV: Ви за 38 днів до втрати надбавки».

Скриншот історії в Instagram Дональда Трампа-молодшого

Дональд Трамп-молодший активно підтримував кампанію батька у 2024 році та закликав до обрання сенатора Джеймса Девіда Венса на посаду віцепрезидента. Якщо відрахувати 38 днів від 10 листопада, виходить 18 грудня, що може вказувати на дату офіційного затвердження республіканської перемоги на виборах. Інавгурація Дональда Трампа на посаду президента відбудеться 20 січня.

Вибори 47-го президента США

6 листопада у США закінчилося голосування на президентських виборах — останні виборчі дільниці закрили на Алясці. Ще до оголошення офіційних результатів Дональд Трамп оголосив себе переможцем виборів. Республіканець набрав 240 голосів, а демократка Камала Гарріс — 213.

Під час виступу у Флориді Трамп вже зробив низку заяв. Зокрема він запевнив, що планує зупинити всі війни у світі.

Трампа з перемогою вже привітали низка лідерів країн: президент Франції Емануель Макрон, премʼєри Угорщини Віктор Орбан та Ізраїлю ​​Біньямін Нетаньягу. Вперше прокоментували результати виборів у США в Китаї, висловивши надію на подальші мирні та взаємовигідні відносини.

З перемогою на виборах президента США Дональда Трампа привітав і Володимир Зеленський. Він зазначив, що сподівається на втілення у життя підходу «мир через силу» для справедливого завершення війни в Україні.