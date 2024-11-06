Пєсков не знає, чи планує Путін вітати Трампа з перемогою, бо США «недружня країна»

Дональд Трамп та Володимир Путін під час зустрічі, фото: Getty Images

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи вітатиме їх лідер Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах.

Про це він заявив у коментарі російським медіа.

Прессекретар зокрема назвав США недружньою країною, яка залучена у війну проти Росії.

— Ми аналізуємо слова, які говорять, і головним чином робитимемо висновки щодо заяв, щодо тем, які перебувають на нашому порядку денному, коли вони надійдуть. Чого ще треба буде дочекатися, беручи до уваги, що майже півтора місяця чинний президент США виконуватиме свої обов'язки. Мені невідомо про плани президента вітати Трампа. Давайте не забувати, що йдеться про недружню країну, яка і прямо, і опосередковано залучена у війну проти нашої держави, — сказав Дмитро Пєсков.

Крім того, він наголосив, що закінчити війну в Україні за одну ніч, про що заявляв Трамп, — неможливо.

Нагадаємо, що під час своєї промови перед виборцями Дональд Трамп запевнив, що планує зупинити всі війни у світі.