НАБУ і САП переходять під керівництво Генпрокурора: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський підписав закон №12414, який дозволяє Генеральному прокурору контролювати антикорупційні органи — НАБУ та САП.

Інформація про підписання з'явилась на сайті Верховної Ради, а згодом — і в офіційній газеті «Голос України», що означає — закон уже діє.

Він дає Генпрокурору право передоручати справи, забирати матеріали розслідувань, надавати вказівки НАБУ та змінювати прокурорів у справах САП.

Закон підтримали депутати від «Слуги народу», ОПЗЖ та «Батьківщини». Опоненти вважають його незаконним і готують звернення до Конституційного суду.

Після голосування у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Сумах пройшли акції протесту з вимогою ветувати закон.

Мітинг у Києві 22 липня щодо закону про НАБУ та САП. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав зміни до Кримінального процесуального кодексу, які можуть зробити Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру залежними від рішень Генерального прокурора.

Пізніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікували спільну заяву щодо законопроєкту №12414. У заяві наголосили, що у разі його ухвалення НАБУ втратить незалежність, а керівник САП стане номінальною фігурою.

Також на загрозу від ухвалення законопроєкту вказали у Transparency International Ukraine. У своїй заяві організація попереджає, що нові норми можуть надати VIP-імунітет для фігурантів топкорупційних справ.