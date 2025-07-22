НАБУ та САП виступили проти законопроєкту, який може обмежити їхні повноваження

Національне антикорупційне бюро України. Ілюстраційне фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікували спільну заяву щодо законопроєкту №12414.

У заяві наголосили, що у разі його ухвалення НАБУ втратить незалежність, а керівник САП стане номінальною фігурою.

У НАБУ додали, що документ передбачає:

Генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;

має право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ і, у разі їх невиконання, змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;

може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;

самостійно вирішує спори про підслідність;

самостійно підписує підозри топпосадовцям;

керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів — це вирішує виключно Генпрокурор.

«Фактично у разі ухвалення цього законопроєкту керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури.Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року, буде зруйнована. Закликаємо народних обранців утриматися від голосування, яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні», — додали у заяві.

Також на загрозу від ухвалення законопроєкту вказали у Transparency International Ukraine. У своїй заяві організація попереджає, що нові норми можуть надати VIP-імунітет для фігурантів топкорупційних справ.

«Одне із положень законопроєкту №12414 надає Генпрокурору ексклюзивне право закривати справи щодо топчиновників, включаючи фігурантів справ НАБУ. Це означає, що, наприклад, справи Чернишова, Кириленка та інших високопосадовців можуть бути закриті напряму Генпрокурором — і це рішення неможливо буде оскаржити», — йдеться у заяві.

У Transparency додають, що Генпрокурор призначається без конкурсних процедур і залежить від політичної лояльності, тому така концентрація повноважень несе високі корупційні ризики. Це, на їхню думку, знищує незалежність антикорупційних розслідувань та нівелює реформу САП.

Реклама

«Застерігаємо народних депутатів від створення «єдиного вікна» для закриття справ щодо топпосадовців», — заявили в організації.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав зміни до Кримінального процесуального кодексу (КПК), які можуть зробити Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) залежними від рішень генерального прокурора. Наразі ці органи вважаються незалежними антикорупційними інституціями.

Більше про обшуки Вранці 21 липня в кількох регіонах України працівники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора проводять обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро. Слідчі дії є частиною спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ. Зазначається, що підозри стосуються зокрема державної зради, незаконної торгівлі з Росією та корупційних дій в інтересах олігархів. Крім того, СБУ вже затримали Руслана Магамедрасулова — одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та пособництві державі-агресору. Водночас у НАБУ вважають обшуки безпідставними та такими, що можуть зашкодити розслідуванням. У більшості випадків, за словами антикорупційного органу, слідчі дії проводились без ухвал суду. Як підстави силовики вказували, зокрема, участь деяких співробітників НАБУ у дорожньо-транспортних пригодах. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі теж повідомили про аналогічну перевірку. Та наголосили, що такі візити суперечать встановленим законодавчим процедурам. Згідно з позицією прокуратури, під час перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні дії, які здійснюють САП і Національне антикорупційне бюро. Це сталося в момент, коли керівництво обох установ перебувало у закордонному відрядженні.

Пізніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру трьом працівникам Національного антикорупційного бюро України у зв’язку з участю в дорожньо-транспортних пригодах, унаслідок яких постраждали люди.

Після звинувачень НАБУ у Службі безпеки України заявили, що не отримували доступу до негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це звинувачення назвали «безпідставними й маніпулятивними».

Також Служба безпеки України затримала співробітника закритого підрозділу Національного антикорупційного бюро України «Д-2», якого підозрюють у роботі на ФСБ.