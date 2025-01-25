Директор «Миколаївських парків» відповів, як збільшення бюджету з 8 до 150 млн грн змінило роботу КП

Директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай, фото «МикВісті»

Директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай вважає, що збільшення фінансування до 150 мільйонів гривень допомогло покращити роботу КП.

Про це він сказав під час брифінгу 16 січня щодо діяльності підприємства, відповідаючи на питання кореспондента «МикВісті».

Як відомо, за останні п'ять років фінансування «Миколаївських парків» зросло у 18 разів: з 8 мільйонів гривень до 150 мільйонів гривень.

Директор Дмитро Чучмай переконаний, що ефективність роботи комунального підприємства зросла так само, як і фінансування.

— Я впевнений в цьому. До 2023 року, коли ми вже почали власними силами утримувати Заводський та практично весь Центральний район, цю роботу виконували підрядники. Зараз у нас підрядники працюють в Інгульському районі, у Корабельному та частково – 20% – вони закривають Центральний район. Коли працює підрядник, у нього є одна мета – заробити більше. Це моя думка. Коли працює комунальне підприємство, то з них і спитають більше, як з комунального підприємства. Я сам знаходжусь постійно у полях. Я не кабінетний працівник, я їжджу по місту, контролюю і дивлюсь, як працюють мої робітники, – сказав Дмитро Чучмай.

Прикладами ефективної роботи КП «Парки» Дмитро Чучмай навів утримання зелених зон на вулиці Індустріальній в Заводському районі та на бульварні частині проспекта Центрального.

— Основний приклад – вулиця Індустріальна. Коли ми туди приїхали перший раз, там були хащі, вовки вили, мабуть. Сьогодні там прибрана дуже гарна добра територія. Тому баланс (фінансування та ефективності роботи підприємства, – прим.) ви можете бачити самі. От подивіться, будь ласка, на бульварну частину проспекта Центрального. Це все зроблено силами комунального підприємства. Там підрізані дуже гарно кущі. Вони колись були такими?, – сказав він.

Він також додав, що на обсяги фінансування також вплинуло збільшення кількості працівників підприємства.

— Те, що ви кажете, що було 8 мільйонів, а стало 150. Так і чисельність була 20, а зараз 300, розумієте? Чисельність працівників зросла, і кількість техніки – 60 одиниць. У 2022 році це була одна єдина машина, – додав Дмитро Чучмай.

Реклама

Як працює КП «Миколаївські парки»?

Фінансування комунального підприємства «Миколаївські парки» за останні п’ять років значно зросло — з 8,6 мільйона гривень у 2020 році до 167,2 мільйона гривень у 2023 році. Цьогорічний бюджет підприємства складає 144 мільйони гривень, що трохи менше, ніж у попередньому році.

Водночас станом на серпень 2024 року на комунальному підприємстві числяться 262 штатні одиниці. Це у шість разів більше у порівнянні з 2021 роком, коли цей показник складав 39 осіб. Однак підприємству потрібно ще близько 400 штатних осіб, сказав директор Дмитро Чучмай.

У липні 2024 року «МикВісті» опублікували відео, як комунальники у 40-градусну спеку «косили» пилюку в центрі Миколаєва. Після цього на комунальному підприємстві «Миколаївські парки» відреагували на цю публікацію. Вони пояснили, що на Соборній робітники тримером вигрібали листя та косили траву, якщо вона траплялася.

«Миколаївські» парки також планують взяти до 43 мільйонів гривень кредиту на оновлення спецтехніки, яка буде використовуватися для зимового та літнього прибирання міста. А загалом вартість автопарку підприємства оцінюється у 35 мільйонів гривень.

Читайте також статтю «МикВісті» «Як комунальне підприємство «Парки» озеленює Миколаїв під час війни?».