На узбережжі Одещини знову виявили мазут через аварію танкерів РФ

У четвер, 30 січня, в районі сіл Курортне та Миколаївка Одеської області виявили забруднення узбережжя Чорного моря нафтопродуктами.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що знайдені згустки розміром 2–5 сантиметрів, а також ззовні та за запахом схожі на мазут.

«Обстеження та робота по виявленому факту забруднення Чорноморського узбережжя триває. Більш детальна інформація буде надана додатково», — додали в повідомленні.

На узбережжі Одещини виявили мазут. Фото: Держекоінспекція На узбережжі Одещини виявили мазут. Фото: Держекоінспекція На узбережжі Одещини виявили мазут. Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, на узбережжі Одещини, поруч із Дунайським біосферним заповідником, розпочали прибирати мазут.

Аварія російських танкерів

Нагадаємо, що 15 грудня 2024 року поблизу мису Панагія в Керченській протоці танкер «Волгонефть» сів на мілину, з нього могло витекти в море 4 тонни мазуту. Пізніше стало відомо, що слідом почав тонути ще один танкер «Волгонефть-239». У нього зламався на дві частини корпус після удару хвилі.

Витік мазуту з двох російських танкерів у Чорному морі спричинив масштабну екологічну катастрофу. Шкода від забруднення екосистеми Чорного моря перевищує 14 мільярдів доларів.

Зоозахисники зафіксували 32 випадки смертей китоподібних, до яких відносяться кити, дельфіни та морські свині, після аварії з двома російськими нафтовими танкерами «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239». Смерть тварин найімовірніше повʼязана з розливом мазуту, який вже досягнув Феодосії, Алушти і Судака.

Станом на 27 січня працівники Національного природного парку «Тузлівські лимани» зібрали до чотирьох кілограмів мазуту.