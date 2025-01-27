Аварії танкерів РФ у Чорному морі: на Одещині зібрали мазут, який винесло на берег

Мазуту, який винесло на берег після аварії нафтових танкерів РФ у Чорному морі. Фото: Іван Русєв

На Одещині працівники Національного природного парку «Тузлівські лимани» зібрали до чотирьох кілограмів мазуту, який винесло на берег після аварії нафтових російських танкерів у Чорному морі. Наразі узбережжя чисте.

Як повідомив начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв, за три дні обстежили близько 40 кілометрів узбережжя, а зібраний мазут відправили на експертизу.

«У межах нацпарку знайдено одну ділянку протяжністю 200 метрів, шириною 30-70 сантиметрів свіже викинутого у неділю мазуту дрібних фракцій -3-4 міліметрів. Відібрані проби на дослідження в Одесі в приватній професійній лабораторії Влада Балінського», — повідомив він.

Він переконаний, що немає жодних гарантій того, що мазут знову не винесе на берег. Адже мільйони дрібних фракцій досі дрейфують у водах північно-західної частини Чорного моря.

«Потрібні ресурси для того, щоб оперативно виявляти, терміново збирати та знищувати цю загрозу, а у нацпарку їх просто немає», — переконаний еколог.

Крім того, на берег викинуло забрудненого мазутом рідкісного птаха з Червоної книги України — гагару червоношию.

Співробітники збирають мазуту, який винесло на берег після аварії нафтових танкерів РФ у Чорному морі. Фото: Іван Русєв Очищена від мазуту берегова лінія. Фото: Іван Русєв

В той же час в Держекоінспекції впевнені, що ручний збір це найбільш ефективним методом очищення берегової лінії.

«Хоча цей процес вимагає значних зусиль, він має важливу перевагу — вибірковість. Робітники, які використовують ручні інструменти, можуть зосередитися лише на забруднених ділянках, мінімізуючи втрати чистого піску. Завдяки цьому берегова лінія зазнає менших пошкоджень і швидше відновлюється», — зазначили у відомстві.

Раніше повідомлялось, після штормів на піщаний пересип в рекреаційній зоні «Катранка» біля Дунайського біосферного заповідника і «Тузлівського лиману» винесло мазут.

Аварія російських танкерів

Нагадаємо, що 15 грудня 2024 року поблизу мису Панагія в Керченській протоці танкер «Волгонефть» сів на мілину, з нього могло витекти в море 4 тонни мазуту. Пізніше стало відомо, що слідом почав тонути ще один танкер «Волгонефть-239». У нього зламався на дві частини корпус після удару хвилі.

Витік мазуту з двох російських танкерів у Чорному морі спричинив масштабну екологічну катастрофу. Шкода від забруднення екосистеми Чорного моря перевищує 14 мільярдів доларів.

Зоозахисники зафіксували 32 випадки смертей китоподібних, до яких відносяться кити, дельфіни та морські свині, після аварії з двома російськими нафтовими танкерами «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239». Смерть тварин найімовірніше повʼязана з розливом мазуту, який вже досягнув Феодосії, Алушти і Судака.