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Мазут від аварії російських танкерів у Чорному морі може дійти до узбережжя Одеси та Миколаєва, — МВС

«Волгонефть 212», фото з Вікіпедії«Волгонефть 212», фото з Вікіпедії

Мазут, що вилився внаслідок аварії російських танкерів у Чорному морі, може дійти до узбережжя Одеси та Миколаєва.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

— Течія влаштована таким чином, на жаль, що ймовірніше за все, може це дістатися навіть до нашого одеського та миколаївського узбережжя. Є така вірогідність, — наголосив він.

Дмитро Плетенчук зазначив, що Україна не може впливати на цивільні судна у військовому плані, тому Росія продовжує використовувати Керченську протоку для своїх потреб.

— Ми не впливаємо на цивільне судноплавство, в сенсі впливу саме вогневого, тому що Україна — цивілізована країна. Відповідно так вони продовжують перевантаження, вибір у них невеликий. Вони чудово розуміють, що, не маючи експорту нафти і не отримуючи надходжень, їм ще складніше буде вести цю війну, — додав речник ВМС.

Аварія російських танкерів

Нагадаємо, що 15 грудня поблизу мису Панагія в Керченській протоці танкер «Волгонефть» сів на мілину, з нього могло витекти в море 4 тонни мазуту. Пізніше стало відомо, що слідом почав тонути ще один танкер «Волгонефть-239». У нього зламався на дві частини корпус після удару хвилі.

Витік мазуту з двох російських танкерів у Чорному морі спричинив масштабну екологічну катастрофу. Шкода від забруднення екосистеми Чорного моря перевищує 14 мільярдів доларів.

Зоозахисники зафіксували 32 випадки смертей китоподібних, до яких відносяться кити, дельфіни та морські свині, після аварії з двома російськими нафтовими танкерами «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239». Смерть тварин найімовірніше повʼязана з розливом мазуту, який вже досягнув Феодосії, Алушти і Судака.

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