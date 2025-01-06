Десятки дельфінів загинули у Керченській протоці через розлив мазуту з російських танкерів

Зоозахисники зафіксували 32 випадки смертей китоподібних після аварії з двома російськими нафтовими танкерами. Фото: «Дельфа»

Зоозахисники зафіксували 32 випадки смертей китоподібних, до яких відносяться кити, дельфіни та морські свині, після аварії з двома російськими нафтовими танкерами «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239». Смерть тварин найімовірніше повʼязана з розливом мазуту, який вже досягнув Феодосії, Алушти і Судака.

Про це повідомляє російська організація «Науково-екологічний Центр порятунку дельфінів «Дельфа».

«Почнемо з найважчого. З моменту надзвичайної ситуації ми зафіксували 61 загибле китоподібне, з них — загибель 32 особини найімовірніше пов'язана з розливом мазуту. Інші загинули до НС — зовсім старі тіла», — йдеться у повідомленні.

Вказується, що основна частина китоподібних загинула в перші 10 днів після катастрофи. Повідомляється, що постраждали переважно азовки, які завжди були найбільш уразливими китоподібними.

«Поки що викидів живих дельфінів не було, але ми можемо очікувати збільшення кількості постраждалих китоподібних у набагато більшій, ніж зазвичай, кількості найближчими місяцями», — додали зоозахисники.

Нагадаємо, що 15 грудня поблизу мису Панагія в Керченській протоці танкер «Волгонефть» сів на мілину, з нього могло витекти в море 4 тонни мазуту. Пізніше стало відомо, що слідом почав тонути ще один танкер «Волгонефть-239». У нього зламався на дві частини корпус після удару хвилі.

Витік мазуту з двох російських танкерів у Чорному морі спричинив масштабну екологічну катастрофу. Шкода від забруднення екосистеми Чорного моря перевищує 14 мільярдів доларів.