Мазут з російських танкерів дістався берегів Одещини, фото: Іван Русєв

Після штормів на піщаний пересип в рекреаційній зоні «Катранка» біля Дунайського біосферного заповідника і «Тузлівського лиману» штормом винесло мазут, якій вилився після аварії російських танкерів у Керченській протоці.

Про це 24 січня повідомив доктор біологічних наук та начальник науково-дослідного відділу НПП «Тузлівські лимани» Іван Русєв.

«На фоні масштабних негативних впливів на Чорне море і вбивства під час повномасштабного вторгнення рашистів десятків тисяч дельфінів, на фоні катастрофи від підриву греблі Каховській ГЕС ця екокатастрофа стане черговим негативним і суттєвим вагомими додатком до поступової загибелі життя у Чорному морі», — написав Іван Русєв.

Також він додав, що зараз команда нацпарку проводить обстеження різних ділянок пересипу, щоб встановити масштаби забруднення.

Раніше повідомлялося, що мазут, що вилився внаслідок аварії російських танкерів у Чорному морі, може дійти до узбережжя Одеси та Миколаєва.

Мазут з російських танкерів дістався берегів Одещини, фото: Іван Русєв Мазут з російських танкерів дістався берегів Одещини, фото: Іван Русєв

Аварія російських танкерів

Нагадаємо, що 15 грудня поблизу мису Панагія в Керченській протоці танкер «Волгонефть» сів на мілину, з нього могло витекти в море 4 тонни мазуту. Пізніше стало відомо, що слідом почав тонути ще один танкер «Волгонефть-239». У нього зламався на дві частини корпус після удару хвилі.

Витік мазуту з двох російських танкерів у Чорному морі спричинив масштабну екологічну катастрофу. Шкода від забруднення екосистеми Чорного моря перевищує 14 мільярдів доларів.

Зоозахисники зафіксували 32 випадки смертей китоподібних, до яких відносяться кити, дельфіни та морські свині, після аварії з двома російськими нафтовими танкерами «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239». Смерть тварин найімовірніше повʼязана з розливом мазуту, який вже досягнув Феодосії, Алушти і Судака.