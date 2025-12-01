  • вівторок

У Затоці на пляжі знову знайшли мазут із затонулих російських танкерів

На узбережжі Затоки в Одеській області знову знайшли мазут від затонулих танкерів РФ. Це перший подібний випадок за півроку.

Про інцидент повідомили у Держекінспекції.

Сліди мазуту були виявлені 28 листопада під час обстеження території, яке екоінспектори проводили спільно з фахівцями УкрНЦЕМ. На піску зафіксували темні мазутні плями та розводи, а забруднена ділянка простяглася приблизно на один кілометр узбережжя.

Після піврічної паузи в Затоці знову знайшли мазут на пляжі. Фото: Кароліно-Бугазька сільська рада
Після піврічної паузи в Затоці знову знайшли мазут на пляжі. Фото: Кароліно-Бугазька сільська радаПісля піврічної паузи в Затоці знову знайшли мазут на пляжі. Фото: Кароліно-Бугазька сільська рада
Після піврічної паузи в Затоці знову знайшли мазут на пляжі. Фото: Кароліно-Бугазька сільська радаПісля піврічної паузи в Затоці знову знайшли мазут на пляжі. Фото: Кароліно-Бугазька сільська рада

У Кароліно-Бугазькій сільській раді повідомили, що ситуацію визнано екологічною подією, яка потребує оперативного втручання. Місцева влада вже готує комплекс заходів для ліквідації наслідків забруднення та подальшого контролю за станом пляжу.

Фахівці попередньо припускають, що джерелом потрапляння мазуту могли стати витоки із суден типу «Волгонефть». Зразки піску, води та мазутної речовини направлені на лабораторні дослідження для встановлення точних причин інциденту.

Аварія російських танкерів

Нагадаємо, що 15 грудня 2024 року поблизу мису Панагія в Керченській протоці танкер «Волгонефть» сів на мілину, з нього могло витекти в море 4 тонни мазуту. Пізніше стало відомо, що слідом почав тонути ще один танкер «Волгонефть-239». У нього зламався на дві частини корпус після удару хвилі.

Витік мазуту з двох російських танкерів у Чорному морі спричинив масштабну екологічну катастрофу. Шкода від забруднення екосистеми Чорного моря перевищує 14 мільярдів доларів.

Зоозахисники зафіксували 32 випадки смертей китоподібних, до яких відносяться кити, дельфіни та морські свині, після аварії з двома російськими нафтовими танкерами «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239». Смерть тварин найімовірніше повʼязана з розливом мазуту, який вже досягнув Феодосії, Алушти і Судака.

По 9 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики

Світлана Іванченко

Як у Миколаєві працює «єВідновлення» та чи покривають компенсації потреби людей

Ті, хто не говорить: як тварини переживають війну у Миколаєві