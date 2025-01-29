Мазут на узбережжі Одещини: комунальники розпочали прибирання біля Дунайського заповідника

Мазут на узбережжі Одеської області. Фото: Facebook-сторінка Івана Русєва

На узбережжі Одещини, поруч із Дунайським біосферним заповідником, розпочали прибирати мазут.

Про це повідомив голова Лиманської громади Василь Резніченко.

Він зазначив, що комунальники розпочали прибирати нафтопродукти на території піщаного пересипу Чорного моря вздовж частини Джантшейського лиману та озера Сасик.

«В подальшому замазучений пісок буде переданий до спеціальної установи для переробки та відновлення», – додав Василь Резніченко.

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Аварія російських танкерів

Нагадаємо, що 15 грудня 2024 року поблизу мису Панагія в Керченській протоці танкер «Волгонефть» сів на мілину, з нього могло витекти в море 4 тонни мазуту. Пізніше стало відомо, що слідом почав тонути ще один танкер «Волгонефть-239». У нього зламався на дві частини корпус після удару хвилі.

Витік мазуту з двох російських танкерів у Чорному морі спричинив масштабну екологічну катастрофу. Шкода від забруднення екосистеми Чорного моря перевищує 14 мільярдів доларів.

Зоозахисники зафіксували 32 випадки смертей китоподібних, до яких відносяться кити, дельфіни та морські свині, після аварії з двома російськими нафтовими танкерами «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239». Смерть тварин найімовірніше повʼязана з розливом мазуту, який вже досягнув Феодосії, Алушти і Судака.

Станом на 27 січня працівники Національного природного парку «Тузлівські лимани» зібрали до чотирьох кілограмів мазуту.