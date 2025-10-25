  • субота

Кім запевнив, що у наступному році відбудова гімназії №2 буде завершена, але чи заклали на це кошти — не відповів

Ремонт будівлі Миколаївської гімназії №2. Фото: «МикВісті»Ремонт будівлі Миколаївської гімназії №2. Фото: «МикВісті»

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім гарантував, що у наступному році вдасться завершити відновлення гімназії №2. Хоча і досі незрозуміло, чи будуть закладені на добудову гроші у державний бюджет на 2026 рік.

Про це він сказав у коментарі «МикВісті» під час брифінгу в рамках воркшопу асоціації прифронтових міст та громад у пʼятницю, 24 жовтня.

Зазначимо, що у вересні стало відомо, що роботи з реставрації гімназії №2 призупинено — договір із підрядником розірвано через потребу у коригуванні проєктної документації.

На запитання журналістки щодо коштів на завершення ремонтних робіт гімназії №2 та корпусу ліцею №60 у Варварівці, очільник Миколаївщини сказав, що рішення по відбудові конкретних обʼєктів приймають розпорядники коштів — Міністерство.

— Це не зовсім так працює. Закладаються гроші на Міністерство чи розпорядника, який це робить, а далі Міністерство в рамках цих грошей приймає рішення, що конкретно він буде відбудовувати. Тому 2 гімназія – це моя ініціатива добудувати, вона буде добудована, — сказав Віталій Кім.

Журналістка уточнила, чи означає це, що кошти на відбудову таки будуть. На що він відповів:

— Ні. Тобто друга гімназія — це моя ініціатива відновити, тому вона буде відновлена, — запевнив він.

Реставрація історичної будівлі гімназії №2 у Миколаєві увійшла до четвірки об’єктів області, на відновлення яких у 2024 році уряд виділив 1,2 мільярда гривень. З цієї суми на відбудову закладу було спрямовано 149,5 мільйона гривень із держбюджету.

Тендер на проведення робіт виграла компанія «Житлопромбуд-8», яка запропонувала ціну 145,5 мільйонів гривень. Згідно з умовами договору, підрядник мав завершити реставрацію до 31 грудня 2024 року, включаючи облаштування укриття та відновлення корпусів після обстрілів.

Втім, як у 2024 році повідомляв начальник управління департаменту містобудування та архітектури Миколаївської ОВА Євген Скарлат, закінчити роботи у визначений термін не встигнуть. Завершення ремонту перенесли на 2025 рік.

Попри затримку з реставрацією, навчальний процес у закладі відновили. Як повідомили «МикВісті» в управлінні освіти Миколаївської міської ради, учні гімназії №2 повернулися за парти 1 вересня 2024 року. Наразі діти займаються у корпусі початкової школи, тоді як головний корпус перебуває на відбудові. Під час повітряних тривог школярів спускають в облаштоване укриття. У разі повідомлень про «мінування» учнів евакуйовують: протягом години їх забирають батьки, після чого навчання продовжується в онлайн-форматі.

Читайте також статтю «МикВісті»: «Для них це втрачений час». Коли учні миколаївської гімназії повернуться за парти відбудованого корпусу?».

