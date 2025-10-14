Трамп підтвердив зустріч із Зеленським 17 жовтня у Вашингтоні. Фото: Reuters, Shannon Stapleton

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що у п’ятницю, 17 жовтня, планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він сказав під час спілкування з медіа, трансляцію вів Білий дім.

На запитання журналістів, чи прийматиме він Володимиром Зеленського у Білому домі цієї п'ятниці, Дональд Трамп відповів: «Я думаю, що так. Так».

Після короткої розмови з пресою американський президент подякував журналістам і попрощався.

Як раніше повідомляло «Суспільне», Володимир Зеленський підтвердив, що 17 жовтня відвідає Вашингтон на запрошення Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про передачу Україні ракет Tomahawk «певною мірою ухвалене», але наголосив, що не прагне ескалації з Росією.

Також він зазначив, що готовий передати Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війна з Росією не буде врегульована. За його словами, така заява є елементом тиску на Кремль, і це питання він планує обговорити особисто з російським лідером Володимиром Путіним.

Водночас президент Росії Володимир Путін наголосив, що використання Україною ракет Tomahawk «зашкодить відносинам Москви та Вашингтона». Згодом у Кремлі заявили, що чекають на конкретні рішення Сполучених Штатів щодо можливого постачання Україні крилатих ракет.