Трамп заявив, що під час зустрічі із Зеленським говоритимуть про ракети Tomahawk

Трамп заявив, що під час зустрічі із Зеленським говоритимуть про ракети Tomahawk. Фото: tsn.uaТрамп заявив, що під час зустрічі із Зеленським говоритимуть про ракети Tomahawk. Фото: tsn.ua

Президент США Дональд Трамп повідомив, що очікує на прибуття президента України Володимира Зеленського до Вашингтона 17 жовтня.

Про це він заявив під час спільного брифінгу з президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм у Білому домі.

За словами Дональда Трампа, однією з тем перемовин стане постачання ракет Tomahawk.

— Йому потрібна зброя. Він хотів би мати Tomahawk. І всі решта хочуть Tomahawk. У нас багато, багато Tomahawk, — сказав Дональд Трамп.

Також нещодавно, Дональд Трамп заявив, що рішення про передачу Україні ракет Tomahawk «певною мірою ухвалене», але наголосив, що не прагне ескалації з Росією.

Він зазначив, що готовий передати Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війна з Росією не буде врегульована. За його словами, така заява є елементом тиску на Кремль, і це питання він планує обговорити особисто з російським лідером Володимиром Путіним.

Водночас президент Росії Володимир Путін наголосив, що використання Україною ракет Tomahawk «зашкодить відносинам Москви та Вашингтона». Згодом у Кремлі заявили, що чекають на конкретні рішення Сполучених Штатів щодо можливого постачання Україні крилатих ракет.

