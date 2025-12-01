  • понеділок

Російський дрон атакував автобус у Херсоні

Російський дрон атакував автобус міського підприємства у Херсоні. Фото: МВАРосійський дрон атакував автобус міського підприємства у Херсоні. Фото: МВА

У Херсоні вранці 1 грудня російські війська атакували FPV-дроном маршрутку комунального підприємства, яка перебувала на рейсі.

Транспорт пошкоджено, але обійшлося без загиблих і травмованих, повідомив керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Того ж ранку під російський обстріл потрапила й Чорнобаївка. Поранення отримали чоловік та жінка. За даними обласної військової адміністрації, обидва постраждалі зазнали контузій, уламкових поранень та черепно-мозкових травм. Їм надають медичну допомогу.

Загалом за минулу добу російські війська атакували 32 населені пункти Херсонщини. Поранено дев’ятьох цивільних, серед них — дитина. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, транспорт та господарські приміщення, повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що 1 грудня росіяни також атакували і Миколаїв. Через удар «Шахедів» по місту загорівся дах багатоповерхівки.

Як повідомляє кореспондент «МикВісті», на місці працювали вибухотехніки, оскільки уламок дрона не здетонував, і його намагаються безпечно знешкодити.

